Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов заявив, що Росії необхідно посилити удари по транспортній інфраструктурі України, щоб нібито припинити атаки безпілотників по території РФ. На його думку, Москва повинна перейти до значно жорсткішого ведення війни, що, як він стверджує, наблизить капітуляцію Києва.

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Він наголосив, що єдиним способом зупинити нальоти є руйнування української державної системи управління та логістики.

"Вихід із цієї ситуації є лише один, і він досить простий: знищення терористичного київського режиму. Щоб припинити всі ці нальоти, достатньо капітуляції Києва — це ясно, як божий день. Як це зробити теж зрозуміло. Обнулення всієї логістики, мостів, тунелів, бомбардування залізничних станцій — треба почати нарешті воювати всерйоз", — панічно заявив Журавльов.

Також він висловив думку, що доти, доки Україна зберігає військовий потенціал і отримує західне озброєння, атаки дронів на територію Росії триватимуть. За його словами, це створює постійну загрозу для російських регіонів.

Парламентар додав, що, на його переконання, необхідна масштабна наступальна операція, яка, як він висловився, мала б "вивести російські війська до Дніпра" та передбачати захоплення Києва.

На тлі цих заяв російські ЗМІ повідомили, що нічна атака на Москву із застосуванням близько 180 безпілотників стала наймасштабнішою за останні два роки. Попередній пік активності фіксувався раніше — десятки дронів збивали у різні дні червня та травня.

Водночас у російській Держдумі раніше лунали запевнення, що система протиповітряної оборони країни є однією з найефективніших у світі. Представники комітету з оборони також заявляли, що завершення війни можливе лише після "перемоги" Росії, попри зростання інтенсивності атак безпілотників.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп не дав відповіді на запитання журналістів щодо подальшої підтримки України, що знову привернуло увагу до позиції Вашингтону у цьому питанні.