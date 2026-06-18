Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что России необходимо усилить удары по транспортной инфраструктуре Украины, чтобы якобы приостановить атаки беспилотников по территории РФ. По его мнению, Москва должна перейти к более жесткому ведению войны, что, как он утверждает, приблизит капитуляцию Киева.

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Он отметил, что единственным способом остановить налеты есть разрушение украинской государственной системы управления и логистики.

"Выход из этой ситуации только один, и он достаточно прост: уничтожение террористического киевского режима. Чтобы прекратить все эти налеты достаточно капитуляции Киева — это ясно, как божий день. Как это сделать тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбардировка железнодорожных станций – нужно начать наконец-то воевать всерьез", — панически заявил Журавлев.

Также он выразил мнение, что пока Украина сохраняет военный потенциал и получает западное вооружение, атаки дронов на территорию России будут продолжаться. По его словам, это создает постоянную опасность для российских регионов.

Парламентарий добавил, что, по его убеждению, необходима масштабная наступательная операция, которая, как он выразился, должна была "вывести российские войска в Днепр" и предусматривать захват Киева.

На фоне этих заявлений российские СМИ сообщили, что ночная атака на Москву с применением около 180 беспилотников стала самой масштабной за последние два года. Предыдущий пик активности фиксировался раньше — десятки дронов сбивали в разные дни июня и мая.

В то же время, в российской Госдуме ранее звучали заверения, что система противовоздушной обороны страны является одной из самых эффективных в мире. Представители комитета по обороне также заявляли, что завершение войны возможно только после "победы" России, несмотря на рост интенсивности атак беспилотников.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп не дал ответа на вопросы журналистов относительно дальнейшей поддержки Украины, что снова привлекло внимание к позиции Вашингтона в этом вопросе.