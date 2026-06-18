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Над целой областью Украины нависла страшная угроза: на Западе предупредили о страшном приказе Пуитна

Российские подразделения ужесточили наступательные действия на приграничных территориях Сумской области и предпринимают попытки прорыва в районы вблизи государственной границы.

18 июня 2026, 11:55
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Клименко Елена

Российские террористические войска усилили наступательную активность на северо-востоке Украины, в частности, вблизи государственной границы в Сумской области. По данным Института изучения войны (ISW), речь идет о росте количества штурмовых действий и попытках инфильтрации на украинские позиции.

Над целой областью Украины нависла страшная угроза: на Западе предупредили о страшном приказе Пуитна

Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что противник не добивается существенных прорывов на фронте, однако на Сумщине фиксируется повышенная активность российских подразделений в приграничных районах. Основной целью таких действий называют попытки проникновения малыми группами по формированию так называемой "буферной зоны" вблизи границы с РФ.

Параллельно подобные инфильтрационные операции происходят и на Харьковском направлении — в частности, в районах Казачьей Лопани и северо-восточнее Харькова. Российская сторона заявляет о якобы локальных продвижениях, однако независимые оценки не подтверждают изменения линии фронта.

В районах Купянска и Боровой продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска совершают регулярные атаки, однако украинские силы обороны удерживают позиции и сдерживают давление противника.

Кроме штурмовых действий РФ усилила обстрелы транспортной инфраструктуры и гражданских объектов в Харьковской области, пытаясь усложнить логистику и передвижение украинских сил.

В общем, ситуация на северо-востоке остается напряженной: враг продолжает тактику постоянного давления малыми штурмовыми группами, однако без достижения стратегических результатов.

Портал "Комментарии" ранее писал , что первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что России необходимо усилить удары по транспортной инфраструктуре Украины, чтобы якобы прекратить атаки беспилотников по территории РФ. По его мнению, Москва должна перейти к более жесткому ведению войны, что, как он утверждает, приблизит капитуляцию Киева.



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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-17-2026/
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