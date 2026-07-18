Над центром ключового міста Донбасу підняли український прапор: військові зробили заяву

Військовослужбовці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" повідомили про успішне зачищення центральної частини Костянтинівки Донецької області від російських військових. На підтвердження своїх слів підрозділ опублікував відеозапис, на якому над однією з міських будівель піднімають державний прапор України.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Під час виконання бойового завдання українські захисники виявили місця зосередження російських підрозділів у районі приватної забудови. Після виявлення цілей по ним було завдано ударів із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

На опублікованих кадрах також показано епізоди поразки російських військовослужбовців та результати роботи українських операторів дронів. У підрозділі заявили, що операція завершилася успішним виконанням поставленого завдання.

У відео один із військовослужбовців повідомив, що центральна частина Костянтинівки знаходиться під контролем українських сил, а над містом знову піднято синьо-жовтий прапор.

"Працюємо далі до повного звільнення України", — заявив боєць на опублікованому записі.

Костянтинівка залишається одним із ключових населених пунктів Донецької області, розташованим у безпосередній близькості від районів активних бойових дій. В останні місяці місто регулярно зазнає російських ударів і залишається важливим логістичним вузлом Сил оборони України.

Водночас інформація про повний контроль над окремими районами міста поки що виходить від підрозділу, який брав участь в операції. Офіційного підтвердження цих заяв з боку Генерального штабу ЗСУ на момент публікації не надходило. Бойові дії в районі Костянтинівки продовжуються, а оперативна ситуація залишається напруженою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — армія Путіна у глухому куті: у США розкрили, чому Росія відмовилася від великих наступів.



