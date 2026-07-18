Над центром ключевого города Донбасса подняли украинский флаг: военные сделали заявление

Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка "Скала" сообщили об успешной зачистке центральной части Константиновки Донецкой области от российских военных. В подтверждение своих слов подразделение опубликовало видеозапись, на которой над одним из городских зданий поднимают государственный флаг Украины.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как рассказали в полку, во время выполнения боевой задачи украинские защитники обнаружили места сосредоточения российских подразделений в районе частной застройки. После выявления целей по ним были нанесены удары с применением беспилотных летательных аппаратов.

На опубликованных кадрах также показаны эпизоды поражения российских военнослужащих и результаты работы украинских операторов дронов. В подразделении заявили, что операция завершилась успешным выполнением поставленной задачи.

В видео один из военнослужащих сообщил, что центральная часть Константиновки находится под контролем украинских сил, а над городом вновь поднят сине-желтый флаг.

"Работаем дальше до полного освобождения Украины", — заявил боец на опубликованной записи.

Константиновка остается одним из ключевых населенных пунктов Донецкой области, расположенным в непосредственной близости от районов активных боевых действий. В последние месяцы город регулярно подвергается российским ударам и остается важным логистическим узлом Сил обороны Украины.

Вместе с тем информация о полном контроле над отдельными районами города пока исходит от подразделения, участвовавшего в операции. Официального подтверждения этих заявлений со стороны Генерального штаба ВСУ на момент публикации не поступало. Боевые действия в районе Константиновки продолжаются, а оперативная обстановка остается напряженной.

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