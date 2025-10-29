Наближається одна з найзапекліших битв: РФ підтягує "еліту" до Покровська

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Військовий експерт Кирило Сазонов заявив, що у найближчі місяці битва за Покровськ і Мирноград на Донеччині стане однією з найзапекліших. Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі.
Бої за Покровськ (фото з відкритих джерел)
За словами Сазонова, російські війська перекинули до району Покровська додаткові підрозділи, що свідчить про важливість цього напрямку для окупантів.
Експерт наголосив, що ситуація у Покровську залишається надзвичайно складною: противник уже просочився в місто, де тривають вуличні бої.
За його словами, для зачистки міста українські сили перекинули кілька підрозділів, які мають досвід ведення боїв у міських умовах.
Сазонов прогнозує, що бої за Покровськ і Мирноград можуть тривати довго, адже обидві сторони зазнають серйозних втрат і мають проблеми з логістикою.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що ситуація в Покровську на Донеччині залишається надзвичайно напруженою, і нині не можна виключати жодного сценарію розвитку подій. Про це в коментарі УНІАН заявив військовий експерт, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
За словами експерта, наступ росіян на Покровськ є наслідком політичного рішення Володимира Путіна, яке реалізується незалежно від людських втрат.