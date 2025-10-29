Наближається одна з найзапекліших битв: РФ підтягує "еліту" до Покровська

Військовий експерт Кирило Сазонов заявив, що у найближчі місяці битва за Покровськ і Мирноград на Донеччині стане однією з найзапекліших. Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі.

Бої за Покровськ (фото з відкритих джерел)

За словами Сазонова, російські війська перекинули до району Покровська додаткові підрозділи, що свідчить про важливість цього напрямку для окупантів.

"Було перекинуто близько 10 тисяч резервів для армії РФ. І, на жаль, це не "чмобіки", про яких люблять жартувати... Це військові після хорошої штурмової підготовки. За віком і за фізпідготовкою — це не простий противник", — зазначив він.

Експерт наголосив, що ситуація у Покровську залишається надзвичайно складною: противник уже просочився в місто, де тривають вуличні бої.

"У Покровську — реальне пекло. Причому для всіх — і для нас, і для супротивника, тому що ні наша логістика, ні логістика противника працювати не може: все під ударом. Їм навіть складніше постачати свої групи, тому що летіти довше, вищий ризик бути збитими", — пояснив Сазонов.

За його словами, для зачистки міста українські сили перекинули кілька підрозділів, які мають досвід ведення боїв у міських умовах.

"Їх постійно вичищають, і для цієї мети перекинули кілька підрозділів українських, реальних "рексів", які займаються зачисткою Покровська", — додав він.

Сазонов прогнозує, що бої за Покровськ і Мирноград можуть тривати довго, адже обидві сторони зазнають серйозних втрат і мають проблеми з логістикою.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що ситуація в Покровську на Донеччині залишається надзвичайно напруженою, і нині не можна виключати жодного сценарію розвитку подій. Про це в коментарі УНІАН заявив військовий експерт, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За словами експерта, наступ росіян на Покровськ є наслідком політичного рішення Володимира Путіна, яке реалізується незалежно від людських втрат.



"Росія зробила ставку на окупацію Покровська й Мирнограда настільки, що просто засипатиме місто трупами. Вони вигризатимуть кожен квартал. Путін дав чітку команду — це його політичне рішення. Вони кинуть туди всю армію, зрівняють усе із землею", — наголосив Тимочко.