Приближается одна из самых ожесточенных битв: РФ подтягивает "элиту" в Покровск
commentss НОВОСТИ Все новости

Приближается одна из самых ожесточенных битв: РФ подтягивает "элиту" в Покровск

Российские войска перебросили в Покровск дополнительный личный состав, говорит Кирилл Сазонов.

29 октября 2025, 19:20

Лиля Воробьева

29 октября 2025, 19:20
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Военный эксперт Кирилл Сазонов заявил, что в ближайшие месяцы битва за Покровск и Мирноград в Донецкой области станет одной из самых ожесточенных. Об этом он сообщил на своем YouTube канале.

Приближается одна из самых ожесточенных битв: РФ подтягивает "элиту" в Покровск

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

По словам Сазонова, российские войска перебросили в Покровский район дополнительные подразделения, что свидетельствует о важности этого направления для оккупантов.

"Было опрокинуто около 10 тысяч резервов для армии РФ. И, к сожалению, это не "чмобики", о которых любят шутить... Это военные после хорошей штурмовой подготовки. По возрасту и по физподготовке — это не простой противник", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что ситуация в Покровске остается очень сложной: противник уже просочился в город, где продолжаются уличные бои.

"В Покровске — реальный ад. Причем для всех — и для нас, и для противника, потому что ни наша логистика, ни логистика противника работать не может: все под ударом. Им даже сложнее поставлять свои группы, потому что лететь дольше, выше риск быть сбитыми", — пояснил Сазонов.

По его словам, для зачистки города украинские силы перебросили несколько подразделений, имеющих опыт ведения боев в городских условиях.

"Их постоянно вычищают, и для этой цели перебросили несколько подразделений украинских, реальных "рексов", занимающихся зачисткой Покровска", — добавил он.

Сазонов прогнозирует, что бои за Покровск и Мирноград могут длиться долго, ведь обе стороны понесут серьезные потери и имеют проблемы с логистикой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ситуация в Покровске Донецкой области остается чрезвычайно напряженной, и сейчас нельзя исключать ни одного сценария развития событий. Об этом в комментарии УНИАН заявил военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По словам эксперта, наступление россиян на Покровск является следствием политического решения Владимира Путина, реализуемого независимо от человеческих потерь.

"Россия сделала ставку на оккупацию Покровска и Мирнограда настолько, что будет просто засыпать город труппами. Они будут выгрызать каждый квартал. Путин дал четкую команду — это его политическое решение. Они бросят туда всю армию, уравняют все с землей", — отметил Тимочко.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ycjq1JvR5As
