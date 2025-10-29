Приближается одна из самых ожесточенных битв: РФ подтягивает "элиту" в Покровск

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Военный эксперт Кирилл Сазонов заявил, что в ближайшие месяцы битва за Покровск и Мирноград в Донецкой области станет одной из самых ожесточенных. Об этом он сообщил на своем YouTube канале.
Бои за Покровск (фото из открытых источников)
По словам Сазонова, российские войска перебросили в Покровский район дополнительные подразделения, что свидетельствует о важности этого направления для оккупантов.
Эксперт подчеркнул, что ситуация в Покровске остается очень сложной: противник уже просочился в город, где продолжаются уличные бои.
По его словам, для зачистки города украинские силы перебросили несколько подразделений, имеющих опыт ведения боев в городских условиях.
Сазонов прогнозирует, что бои за Покровск и Мирноград могут длиться долго, ведь обе стороны понесут серьезные потери и имеют проблемы с логистикой.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ситуация в Покровске Донецкой области остается чрезвычайно напряженной, и сейчас нельзя исключать ни одного сценария развития событий. Об этом в комментарии УНИАН заявил военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
По словам эксперта, наступление россиян на Покровск является следствием политического решения Владимира Путина, реализуемого независимо от человеческих потерь.