Варто чекати найгіршого: стало відомо про страшні перспективи для Покровська
commentss НОВИНИ Всі новини

Варто чекати найгіршого: стало відомо про страшні перспективи для Покровська

Експерт зазначив, що якщо події розгортатимуться за найгіршим сценарієм, військове керівництво вже має стратегію виведення підрозділів із Покровська.

29 жовтня 2025, 13:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ситуація в Покровську на Донеччині залишається надзвичайно напруженою, і нині не можна виключати жодного сценарію розвитку подій. Про це в коментарі УНІАН заявив військовий експерт, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Фото: з відкритих джерел

"Сподіваємося на краще, але готуємося і до гіршого", — зазначив він. 

За словами експерта, наступ росіян на Покровськ є наслідком політичного рішення Володимира Путіна, яке реалізується незалежно від людських втрат.

"Росія зробила ставку на окупацію Покровська й Мирнограда настільки, що просто засипатиме місто трупами. Вони вигризатимуть кожен квартал. Путін дав чітку команду — це його політичне рішення. Вони кинуть туди всю армію, зрівняють усе із землею", — наголосив Тимочко. 

Він підкреслив, що для виконання цього наказу ворог перекинув до району Покровська значні сили, зокрема підрозділи морської піхоти, навіть із Тихоокеанського флоту.

"Це суто політичне завдання. Там зараз сконцентровано величезні ресурси армії РФ. І, можливо, паралель не зовсім точна, але ситуація нагадує Сталінград: коли Гітлер зациклився на одному напрямку, він програв на інших", — додав військовий. 

Тимочко наголосив, що у російській системі влади подібні рішення не підлягають обговоренню — їх виконують за будь-яку ціну.

"Путін мусить якось пояснити втрати, яких зазнає російська армія під Покровськом", — підкреслив він. 

Щодо можливих ризиків для українських військ, які нині обороняють Покровськ і Мирноград, експерт запевнив: підстав говорити про неможливість виведення підрозділів навіть за найгіршого сценарію немає.

"Це не блискавична операція з проривом чи раптовим оточенням. Упевнений, що на випадок крайньої ситуації вже розроблені плани та маршрути евакуації", — підсумував Тимочко. 

Як вже писали "Коментарі", головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу зазначив, що команда Дональда Трампа демонструє зовсім інший підхід до Росії, ніж адміністрація Джо Байдена.  



Джерело: https://www.unian.ua/war/pokrovsk-timochko-poperediv-pro-naygirshi-scenariji-u-razi-okupaciji-mista-13178748.html
