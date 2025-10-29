Стоит ждать самого плохого: стало известно о страшных перспективах для Покровска

Ситуация в Покровске Донецкой области остается чрезвычайно напряженной, и сейчас нельзя исключать ни одного сценария развития событий. Об этом в комментарии УНИАН заявил военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Фото: из открытых источников

" Надеемся на лучшее, но готовимся и к худшему " , — отметил он.

По словам эксперта, наступление россиян на Покровск является следствием политического решения Владимира Путина, реализуемого независимо от человеческих потерь.

" Россия сделала ставку на оккупацию Покровска и Мирнограда настолько, что будет просто засыпать город трупами. Они будут выгрызать каждый квартал. Путин дал четкую команду — это его политическое решение. Они бросят туда всю армию, сравняют все с землей " , — подчеркнул Тимочко.

Он подчеркнул, что для выполнения этого приказа враг перебросил в Покровский район значительные силы, в частности подразделения морской пехоты, даже из Тихоокеанского флота.

" Это чисто политическая задача. Там сейчас сконцентрированы огромные ресурсы армии РФ. И, возможно, параллель не совсем точная, но ситуация напоминает Сталинград: когда Гитлер зациклился на одном направлении, он проиграл на других " , — добавил военный.

Тимочко подчеркнул, что в российской системе власти подобные решения не подлежат обсуждению — их выполняют любой ценой.

" Путин должен как-то объяснить потери, понесенные российской армией под Покровском " , — подчеркнул он.

Относительно возможных рисков для украинских войск, ныне обороняющих Покровск и Мирноград, эксперт заверил: оснований говорить о невозможности вывода подразделений даже при худшем сценарии нет.

" Это не молниеносная операция с прорывом или внезапным окружением. Уверен, что в случае крайней ситуации уже разработаны планы и маршруты эвакуации " , — подытожил Тимочко.

