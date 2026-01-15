На зміну голодомору прийшов холодомор: як Путін вирішив переплюнути Сталіна

Характерно, що десятиліттями Росію дуже дратувало, що Голодомор 1932-33 був визнаний в Україні цілеспрямованим геноцидом українського народу. Величезні зусилля пропагандистів були спрямовані на те, щоб переконати всіх, що це вигадка націоналістів, і жодного голоду Москва навмисно в Україні не влаштовувала. Про це розповідає журналіст, політичний аналітик, блогер Денис Казанський.

Зима у Києві. Фото: з відкритих джерел

"Зараз Росія робить з українцями рівно те саме, що робила століття тому. Тільки замість голоду як зброю використовує холод. Навмисно влаштовує гуманітарну катастрофу, намагаючись виморожувати цілі мегаполіси з непокірним населенням. Причому все це робиться під публічні заклики державної пропаганди "діяти жорсткіше", "нікого не жаліти". Тобто вже не таємно, а відкрито, показово", – зазначив журналіст.

Денис Казанський припускає, що, напевно, років через 50 хтось теж розповідатиме, що нічого цього не було, що це "вигадка націоналістів", ніякого "холодомору" Москва не влаштовувала.

Читайте також на порталі "Коментарі" — директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив в ефірі телеканалу "Київ 24", що Росія змінила стратегію ударів по українській енергетиці. Ворог тепер чекає, доки енергетики замінять обладнання на атакованих енергетичних об'єктах, щоб зруйнувати їх знову.

"Поведінка ворога зрозуміла: йде удар по енергосистемі, потім він чекає, коли частково відновиться подача електроенергії та тепла. І лише коли відновлення відбувається, йде удар по енергосистемі, щоб завдати максимальних збитків. Ворог чекає, коли наші енергетики замінять обладнання, щоб зруйнувати його знову", — зазначив експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Путін на це чекає маніакально: яка прихована мета Кремля ударів по енергетиці України.



