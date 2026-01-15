На зміну голодомору прийшов холодомор: як Путін вирішив переплюнути Сталіна

Рубрики
Характерно, що десятиліттями Росію дуже дратувало, що Голодомор 1932-33 був визнаний в Україні цілеспрямованим геноцидом українського народу. Величезні зусилля пропагандистів були спрямовані на те, щоб переконати всіх, що це вигадка націоналістів, і жодного голоду Москва навмисно в Україні не влаштовувала. Про це розповідає журналіст, політичний аналітик, блогер Денис Казанський.
Зима у Києві. Фото: з відкритих джерел
Денис Казанський припускає, що, напевно, років через 50 хтось теж розповідатиме, що нічого цього не було, що це "вигадка націоналістів", ніякого "холодомору" Москва не влаштовувала.
