Як відключатимуть світло до кінця зими: у чому полягає тактика ударів РФ по енергетиці

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Росія продовжує воювати з цивільним населенням, завдаючи ударів по енергетичних об'єктах і цим створюючи великі складнощі серед зими. Про що говорить тактика ударів РФ з енергетики? Як відключатимуть світло до кінця зими? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Відключення світла. Фото: із відкритих джерел
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив в ефірі телеканалу "Київ 24", що Росія змінила стратегію ударів по українській енергетиці. Ворог тепер чекає, доки енергетики замінять обладнання на атакованих енергетичних об'єктах, щоб зруйнувати їх знову.
Він наголосив, що завдяки супутниковій розвідці ворог добре поінформований про ситуацію в енергосистемі України.
Експерт додав, що Росія прагне заморозити українців.
Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначив, що після кожного удару в районах, які потраплять під атаку РФ, будуть запроваджені графіки аварійних відключень, які продовжаться орієнтовно близько тижня.
Потім, за словами експерта, знову буде або збільшення тривалості відключень до чотирьох черг, або аварійні відключення. Зменшити тривалість відключень та робіт з відновлення можна лише шляхом збільшення встановленої, гарантованої потужності малої генерації за умови її приєднання до об'єднаної енергетичної системи.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін на це чекає маніакально: яка прихована мета Кремля ударів по енергетиці Україні.