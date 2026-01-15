Як відключатимуть світло до кінця зими: у чому полягає тактика ударів РФ по енергетиці

Росія продовжує воювати з цивільним населенням, завдаючи ударів по енергетичних об'єктах і цим створюючи великі складнощі серед зими. Про що говорить тактика ударів РФ з енергетики? Як відключатимуть світло до кінця зими? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

Ворог дуже добре знає ситуацію в енергосистемі

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив в ефірі телеканалу "Київ 24", що Росія змінила стратегію ударів по українській енергетиці. Ворог тепер чекає, доки енергетики замінять обладнання на атакованих енергетичних об'єктах, щоб зруйнувати їх знову.

"Поведінка ворога зрозуміла: йде удар по енергосистемі, потім він чекає, коли частково відновиться подача електроенергії та тепла. І лише коли відновлення відбувається, йде удар по енергосистемі, щоб завдати максимальних збитків. Ворог чекає, коли наші енергетики замінять обладнання, щоб зруйнувати його знову", — зазначив експерт.

Він наголосив, що завдяки супутниковій розвідці ворог добре поінформований про ситуацію в енергосистемі України.

"Ворог дуже добре знає ситуацію в енергосистемі. Він її відстежує. Він має такі можливості, є засоби супутникового стеження, є і, мабуть, агентурна мережа, яка все це відстежує", — зазначив Омельченко.

Експерт додав, що Росія прагне заморозити українців.

"Зараз вони відчайдушно б'ють по генерації, яка забезпечує тепло — насамперед по ТЕЦ — і намагаються заморозити людей", — підсумував він.

Уряд повинен якнайбільше стимулювати бізнес

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначив, що після кожного удару в районах, які потраплять під атаку РФ, будуть запроваджені графіки аварійних відключень, які продовжаться орієнтовно близько тижня.

"Особливо, якщо вони будуть ускладнені негодою або низькими температурами. А далі ситуація стабілізується, і ми матимемо від половини до двох черг відключень аж до наступного удару", – каже фахівець.

Потім, за словами експерта, знову буде або збільшення тривалості відключень до чотирьох черг, або аварійні відключення. Зменшити тривалість відключень та робіт з відновлення можна лише шляхом збільшення встановленої, гарантованої потужності малої генерації за умови її приєднання до об'єднаної енергетичної системи.

"Щоб зменшити тривалість відключень після кожної наступної атаки, уряд має якнайбільше стимулювати бізнес, суб'єкти господарювання, органи місцевого самоврядування встановлювати нову гарантовану потужність з обов'язковим приєднанням до об'єднаної енергетичної системи", – зазначає Геннадій Рябцев.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін на це чекає маніакально: яка прихована мета Кремля ударів по енергетиці Україні.



