Как будут отключать свет до конца зимы: в чем состоит тактика ударов РФ по энергетике

Кравцев Сергей
Россия продолжает воевать з гражданским населением, нанося удары по энергетическим объектам и тем самым создавая большие сложности среди зимы. О чем говорит тактика ударов РФ по энергетике? Как будут отключать свет до конца зимы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко завил в эфире телеканала "Киев 24", что Россия изменила стратегию ударов по украинской энергетике. Враг теперь ждет, пока энергетики заменят оборудование на атакованных энергетических объектах, чтобы разрушить их снова.
Он подчеркнул, что благодаря спутниковой разведке враг хорошо информирован о ситуации в энергосистеме Украины.
Эксперт добавил, что Россия стремится заморозить украинцев.
Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что после каждого удара в районах, которые попадут под атаку РФ, будут введены графики аварийных отключений, которые продлятся ориентировочно около недели.
Затем, по словам эксперта, снова будут либо увеличение продолжительности отключений до четырех очередей, либо аварийные отключения. Уменьшить продолжительность отключений и работ по восстановлению можно только путем увеличения установленной, гарантированной мощности малой генерации при условии ее присоединения к объединенной энергетической системе.
