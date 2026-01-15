Как будут отключать свет до конца зимы: в чем состоит тактика ударов РФ по энергетике

Россия продолжает воевать з гражданским населением, нанося удары по энергетическим объектам и тем самым создавая большие сложности среди зимы. О чем говорит тактика ударов РФ по энергетике? Как будут отключать свет до конца зимы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Отключение света. Фото: из открытых источников

Враг очень хорошо знает ситуацию в энергосистеме

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко завил в эфире телеканала "Киев 24", что Россия изменила стратегию ударов по украинской энергетике. Враг теперь ждет, пока энергетики заменят оборудование на атакованных энергетических объектах, чтобы разрушить их снова.

"Поведение врага понятно: идет удар по энергосистеме, затем он ждет, когда частично восстановится подача электроэнергии и тепла. И только когда восстановление происходит, идет удар по энергосистеме, чтобы нанести максимальный ущерб. Враг ждет, когда наши энергетики заменят оборудование, чтобы разрушить его снова", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что благодаря спутниковой разведке враг хорошо информирован о ситуации в энергосистеме Украины.

"Враг очень хорошо знает ситуацию в энергосистеме. Он ее отслеживает. У него есть такие возможности, есть средства спутникового слежения, есть и, по-видимому, агентурная сеть, которая все это отслеживает", — отметил Омельченко.

Эксперт добавил, что Россия стремится заморозить украинцев.

"Сейчас они отчаянно бьют по генерации, которая обеспечивает тепло — прежде всего, по ТЭЦ, — и пытаются заморозить людей", — подытожил он.

Правительство должно как можно больше стимулировать бизнес

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что после каждого удара в районах, которые попадут под атаку РФ, будут введены графики аварийных отключений, которые продлятся ориентировочно около недели.

"Особенно, если они будут осложнены непогодой или низкими температурами. А дальше ситуация стабилизируется, и у нас будет от половины до двух очередей отключений вплоть до следующего удара", – говорит специалист.

Затем, по словам эксперта, снова будут либо увеличение продолжительности отключений до четырех очередей, либо аварийные отключения. Уменьшить продолжительность отключений и работ по восстановлению можно только путем увеличения установленной, гарантированной мощности малой генерации при условии ее присоединения к объединенной энергетической системе.

"Чтобы уменьшить продолжительность отключений после каждой следующей атаки, правительство должно как можно больше стимулировать бизнес, субъекты хозяйствования, органы местного самоуправления устанавливать новую гарантированную мощность с обязательным присоединением к объединенной энергетической системе", – отмечает Геннадий Рябцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин этого ждет маниакально: какая скрытая цель Кремля ударов по энергетике Украине.



