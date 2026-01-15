На смену голодомору пришел холодомор: как Путин решил переплюнуть Сталина

Рубрики
Характерно, что десятилетиями Россию очень раздражало, что Голодомор 1932-1933 годов был признан в Украине целенаправленным геноцидом украинского народа. Огромные усилия пропагандистов были направлены на то, чтобы убедить всех, что это выдумка националистов, и никакого голода Москва намеренно в Украине не устраивала. Об этом рассказывает журналист, политический аналитик, блоггер Денис Казанский.
Зима в Киеве. Фото: из открытых источников
Денис Казанский предполагает, что, наверное, лет через 50 кто-то тоже будет рассказывать, что ничего этого не было, что это "выдумка националистов", никакого "хладомора" Москва не устраивала.
