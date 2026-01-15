На смену голодомору пришел холодомор: как Путин решил переплюнуть Сталина

Характерно, что десятилетиями Россию очень раздражало, что Голодомор 1932-1933 годов был признан в Украине целенаправленным геноцидом украинского народа. Огромные усилия пропагандистов были направлены на то, чтобы убедить всех, что это выдумка националистов, и никакого голода Москва намеренно в Украине не устраивала. Об этом рассказывает журналист, политический аналитик, блоггер Денис Казанский.

Зима в Киеве. Фото: из открытых источников

"Сейчас Россия делает с украинцами ровно то же, что делала столетие назад. Только вместо голода в качестве оружия использует холод. Намеренно устраивает гуманитарную катастрофу, пытаясь вымораживать целые мегаполисы с непокорным населением. Причем все это делается под публичные призывы государственной пропаганды "действовать жестче", "никого не жалеть". То есть уже не секретно, а открыто, показательно", – отметил журналист.

Денис Казанский предполагает, что, наверное, лет через 50 кто-то тоже будет рассказывать, что ничего этого не было, что это "выдумка националистов", никакого "хладомора" Москва не устраивала.

