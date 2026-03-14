На Житомирщині знайшли 500-кілограмову бойову частину ракети «Кинджал»: сапери знешкодили пів тонни вибухівки

На Житомирщині сапери знешкодили 500-кілограмову бойову частину російської ракети Х-47 "Кинджал", яку виявили на відкритій території.

На Житомирщині знешкодили бойову частину російської ракети Х-47 «Кинджал»

Як передають "Коментарі", про це повідомляє ДСНС України.

За інформацією рятувальників, небезпечний боєприпас був знайдений під час обстеження місцевості. Через високий ризик вибуху до операції залучили піротехнічні підрозділи ДСНС та вибухотехніків Національної поліції.

Фахівці провели складну операцію з вилучення бойової частини ракети із землі.

За допомогою піротехнічного автомобіля важкого типу з маніпулятором сапери обережно дістали боєприпас із ґрунту.

Після цього бойову частину завантажили до спеціального захисного контейнера, який призначений для транспортування небезпечних вибухонебезпечних предметів.

Далі її доставили на спеціальний полігон, де боєприпас буде знищено контрольованим способом.

У ДСНС наголошують, що подібні знахідки становлять надзвичайну загрозу для життя і здоров’я людей, тому громадян закликають не наближатися до підозрілих предметів і негайно повідомляти про них екстрені служби.

Читайте також в "Коментарях", що Північна Корея здійснила запуск близько десяти балістичних ракет у напрямку Японського моря під час спільних військових навчань США та Південної Кореї Freedom Shield. У південнокорейському командуванні зазначили, що такими діями Пхеньян, ймовірно, намагався продемонструвати власну військову силу на тлі навчань союзників.

Також наше видання раніше повідомляло, що Японія розглядає можливість закупівлі ударних безпілотників українського виробництва для своїх Сил самооборони. Причиною інтересу стали ефективність українських дронів у реальних бойових умовах під час війни проти Росії.