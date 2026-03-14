На Житомирщине нашли 500-килограммовую боевую часть ракеты «Кинжал»: саперы обезвредили полтонны взрывчатки

В Житомирской области саперы обезвредили 500-килограммовую боевую часть российской ракеты Х-47 "Кинжал" , которую обнаружили на открытой территории.

Как передают " Комментарии " , об этом сообщает ГСЧС Украины .

По информации спасателей, опасный боеприпас был обнаружен во время обследования местности. Из — за высокого риска взрыва к операции привлекли пиротехнические подразделения ГСЧС и взрывотехники Национальной полиции .

Специалисты провели сложную операцию по изъятию боевой части ракеты из земли.

С помощью пиротехнического автомобиля тяжелого типа с манипулятором саперы осторожно извлекли боеприпас из почвы.

После этого боевую часть загрузили в специальный защитный контейнер , предназначенный для транспортировки опасных взрывоопасных предметов.

Далее ее доставили на специальный полигон , где боеприпас будет уничтожен контролируемым способом.

В ГСЧС отмечают, что подобные находки представляют чрезвычайную угрозу жизни и здоровью людей , поэтому граждан призывают не приближаться к подозрительным предметам и немедленно сообщать о них экстренные службы.

