КНДР влаштувала ракетну демонстрацію сили: Пхеньян запустив балістику під час навчань США і Південної Кореї

Північна Корея здійснила запуск близько десяти балістичних ракет у напрямку Японського моря під час спільних військових навчань США та Південної Кореї Freedom Shield.

Північна Корея запустила близько 10 балістичних ракет у бік Японського моря

Як передають "Коментарі", про це пише The Korea Times з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS).

За даними військових, ракети були запущені 14 березня близько 13:20 з району Сунан у КНДР.

Після запуску ракети пролетіли приблизно 350 кілометрів, перш ніж впали у води Японського моря.

У південнокорейському командуванні зазначили, що такими діями Пхеньян, ймовірно, намагався продемонструвати власну військову силу на тлі навчань союзників.

Навчання Freedom Shield проводяться щороку та включають масштабні військові тренування за участю американських і південнокорейських військових.

Пхеньян традиційно різко критикує ці навчання, називаючи їх підготовкою до можливого вторгнення.

Нинішній ракетний запуск став третім подібним випробуванням КНДР у 2026 році.

Попередні пуски відбулися у січні, зокрема 4 січня Північна Корея запустила кілька ракет у бік Японського моря та заявила, що це було випробування гіперзвукової зброї.

Водночас міжнародні аналітики звертають увагу на зміни у співпраці КНДР з Росією.

За даними супутникових знімків, у січні обсяги поставок північнокорейської зброї до Росії помітно зменшилися.

Протягом місяця до порту Расон на північному сході КНДР зайшло лише одне російське судно, яке, ймовірно, могло бути залучене до схем військових постачань.

За даними експертів, це могло бути одне з двох російських суден, які перебувають під санкціями — Angara або Lady R.

