КНДР устроила ракетную демонстрацию силы: Пхеньян запустил баллистику во время учений США и Южной Кореи

Северная Корея произвела запуск около десяти баллистических ракет в направлении Японского моря во время совместных военных учений США и Южной Кореи Freedom Shield .

Как передают " Комментарии " , об этом пишет The Korea Times со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) .

По данным военных, ракеты были запущены 14 марта около 13.20 из района Сунан в КНДР.

После запуска ракеты пролетели примерно 350 км , прежде чем упали в воды Японского моря.

В южнокорейском командовании отметили, что такими действиями Пхеньян, вероятно, пытался продемонстрировать свою военную силу на фоне учений союзников.

Обучение Freedom Shield проводятся ежегодно и включают в себя масштабные военные тренировки с участием американских и южнокорейских военных.

Пхеньян традиционно резко критикует эти учения, называя их подготовкой к возможному вторжению .

Нынешний ракетный запуск стал третьим подобным испытанием КНДР в 2026 году .

Предыдущие пуски произошли в январе , в частности, 4 января Северная Корея запустила несколько ракет в сторону Японского моря и заявила, что это было испытание гиперзвукового оружия .

В то же время, международные аналитики обращают внимание на изменения в сотрудничестве КНДР с Россией.

По данным спутниковых снимков, в январе объемы поставок северокорейского оружия в Россию заметно снизились .

В течение месяца в порт Расон на северо-востоке КНДР зашло только одно российское судно , которое, вероятно, могло быть вовлечено в схемы военных поставок.

По данным экспертов, это могло быть одно из двух находящихся под санкциями российских судов — Angara или Lady R .

