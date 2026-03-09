На Зеленського посипалась нищівна критика: в Раді заявили про цинічний спосіб розколу країни

Ситуація в Україні загострюється. На п’ятому році повномасштабної війни Росії проти України у Верховній Раді заявляють про розкол країни, спричинений рішеннями та діями влади.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що розкол країни, спровокований владою, триває, в найцинічніший спосіб. Тепер, за її словами, ділять волонтерів на правильних та неправильних.

“З правильними зустрічається Зеленський. Їх нагороджують орденами та медалями, їх фонди офіційно дозволено рекламувати на автозаправках і супермаркетах, їм без страху перераховують кошти військово цивільні адміністрації (з держбюджету) і великий бізнес. Вони бажані гості марафону, їх цитують ТГ-мільйонники”, — зазначила вона.

За її словами, ті волонтери, які не помічені в лояльності до влади, бо їх Бог — це ЗСУ, а не Банкова, оголошені поза законом. Їм блокують рахунки, на них накладають санкції, "натравлюють" Рахункову і правоохоронні органи, їх по команді цькують і знецінюють всю їх роботу, пояснила політик. Також, за словами народної депутатки, від них вимагають особливої звітності, “з диванів вдаючи, що не розуміють, як влаштована війна і реальна залученість до бойових дій та евакуації”.

“Начебто не знають, а може і правда не знають, як в Дружківці можна винайняти квартиру для військових екіпажу парамедиків чи поміняти колеса на авто. І в ту ж хвилину про це відзвітувати, з чеками і договорами. Такі дрібниці, воно з супутника і правда не видно… Звітність потрібна, поділ волонтерів на своїх і опозиційних — зло”, — підкреслила народна депутатка.

