На Зеленського посипалась нищівна критика: в Раді заявили про цинічний спосіб розколу країни

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Ситуація в Україні загострюється. На п’ятому році повномасштабної війни Росії проти України у Верховній Раді заявляють про розкол країни, спричинений рішеннями та діями влади.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що розкол країни, спровокований владою, триває, в найцинічніший спосіб. Тепер, за її словами, ділять волонтерів на правильних та неправильних.
За її словами, ті волонтери, які не помічені в лояльності до влади, бо їх Бог — це ЗСУ, а не Банкова, оголошені поза законом. Їм блокують рахунки, на них накладають санкції, "натравлюють" Рахункову і правоохоронні органи, їх по команді цькують і знецінюють всю їх роботу, пояснила політик. Також, за словами народної депутатки, від них вимагають особливої звітності, “з диванів вдаючи, що не розуміють, як влаштована війна і реальна залученість до бойових дій та евакуації”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які шляхи, на думку нардепів, залишають Україні.