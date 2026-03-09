logo

На Зеленского посыпалась сокрушительная критика: в Раде заявили о циничном способе раскола страны
commentss НОВОСТИ Все новости

На Зеленского посыпалась сокрушительная критика: в Раде заявили о циничном способе раскола страны

Народная депутат Геращенко заявила о разделении властями волонтеров

9 марта 2026, 17:16
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуация в Украине накаляется. На пятом году полномасштабной войны России против Украины в Верховной Раде заявляют о расколе страны, вызванном решениями и действиями власти.

На Зеленского посыпалась сокрушительная критика: в Раде заявили о циничном способе раскола страны

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Ирина Геращенко заявила, что раскол страны, спровоцированный властями, продолжается самым циничным способом. Теперь, по ее словам, делят волонтеров на правильных и неправильных.

"С правильными встречается Зеленский. Их награждают орденами и медалями, их фонды официально разрешено рекламировать на автозаправках и супермаркетах, им без страха перечисляют средства военно-гражданские администрации (из госбюджета) и крупный бизнес. Они желанные гости марафона, их цитируют ТГ-миллионники", — отметила она.

По ее словам, те волонтеры, которые не замечены в лояльности к власти, потому что их Бог – это ВСУ, а не Банковая, объявлены вне закона. Им блокируют счета, на них налагают санкции, "натравливают" Счетную и правоохранительные органы, их по команде травят и обесценивают всю их работу, объяснила политик. Также, по словам народной депутатки, от них требуют особой отчетности, "с диванов делая вид, что не понимают, как устроена война и реальная вовлеченность в боевые действия и эвакуации".

"Вроде бы не знают, а может и правда не знают, как в Дружковке можно снять квартиру для военных экипажа парамедиков или поменять колеса на авто. И в ту же минуту об этом отчитаться, с чеками и договорами. Такие мелочи, оно со спутника и правда не видно… Отчетность нужна, раздел волонтеров на своих и оппозиционных — зло”, — подчеркнула народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие пути, по мнению нардепов, оставляют Украине.




Источник: https://t.me/irynagerashchenko/22560
