На Зеленского посыпалась сокрушительная критика: в Раде заявили о циничном способе раскола страны

Ситуация в Украине накаляется. На пятом году полномасштабной войны России против Украины в Верховной Раде заявляют о расколе страны, вызванном решениями и действиями власти.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Ирина Геращенко заявила, что раскол страны, спровоцированный властями, продолжается самым циничным способом. Теперь, по ее словам, делят волонтеров на правильных и неправильных.

"С правильными встречается Зеленский. Их награждают орденами и медалями, их фонды официально разрешено рекламировать на автозаправках и супермаркетах, им без страха перечисляют средства военно-гражданские администрации (из госбюджета) и крупный бизнес. Они желанные гости марафона, их цитируют ТГ-миллионники", — отметила она.

По ее словам, те волонтеры, которые не замечены в лояльности к власти, потому что их Бог – это ВСУ, а не Банковая, объявлены вне закона. Им блокируют счета, на них налагают санкции, "натравливают" Счетную и правоохранительные органы, их по команде травят и обесценивают всю их работу, объяснила политик. Также, по словам народной депутатки, от них требуют особой отчетности, "с диванов делая вид, что не понимают, как устроена война и реальная вовлеченность в боевые действия и эвакуации".

"Вроде бы не знают, а может и правда не знают, как в Дружковке можно снять квартиру для военных экипажа парамедиков или поменять колеса на авто. И в ту же минуту об этом отчитаться, с чеками и договорами. Такие мелочи, оно со спутника и правда не видно… Отчетность нужна, раздел волонтеров на своих и оппозиционных — зло”, — подчеркнула народная депутат.

