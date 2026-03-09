На Зеленского посыпалась сокрушительная критика: в Раде заявили о циничном способе раскола страны

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуация в Украине накаляется. На пятом году полномасштабной войны России против Украины в Верховной Раде заявляют о расколе страны, вызванном решениями и действиями власти.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народная депутат Ирина Геращенко заявила, что раскол страны, спровоцированный властями, продолжается самым циничным способом. Теперь, по ее словам, делят волонтеров на правильных и неправильных.
По ее словам, те волонтеры, которые не замечены в лояльности к власти, потому что их Бог – это ВСУ, а не Банковая, объявлены вне закона. Им блокируют счета, на них налагают санкции, "натравливают" Счетную и правоохранительные органы, их по команде травят и обесценивают всю их работу, объяснила политик. Также, по словам народной депутатки, от них требуют особой отчетности, "с диванов делая вид, что не понимают, как устроена война и реальная вовлеченность в боевые действия и эвакуации".
