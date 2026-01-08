На Запоріжжі повністю повернули світло, але з однією умовою

На ранок 8 січня енергетикам вдалося повністю повернути світло для мешканців Запорізької області, але громадян закликають не користуватися потужними побутовими приладами через дефіцит електроенергії. Про це йдеться у повідомленні у Telegram "Запоріжжяобленерго".

На Запоріжжі повністю повернули світло. Фото: з відкритих джерел

"Фахівці "Запоріжжяобленерго" відновили електропостачання мешканців підконтрольної частини Запорізької області", — зазначив голова компанії Андрій Стасевський.

За його словами, вчора, 7 січня, близько 22:00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру було повністю знеструмлено Запорізький регіон.

Енергетики активно працювали всю ніч. Насамперед пожвавлювали об'єкти критичної інфраструктури — зокрема, тепло- та водопостачання.

"Завдяки заздалегідь напрацьованим алгоритмам дії станом на 05:00 ранку – менш ніж за 7 годин – роботи завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено", – додав Стасевський.

При цьому енергетики зазначають, що після нічних обстрілів в енергосистемі Запорізького регіону зберігається складна ситуація. Тому, щоб уникнути повторних масових знеструмлень жителів закликають терміново обмежити користування потужними електроприладами.

За словами віце-прем'єр-міністра з відновлення України та міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, у Запоріжжі триває подача тепла та води до будинків. Котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі, також поїзди курсують у звичайному режимі.

