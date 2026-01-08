logo_ukra

BTC/USD

90443

ETH/USD

3124.42

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Запоріжжі повністю повернули світло, але з однією умовою
commentss НОВИНИ Всі новини

На Запоріжжі повністю повернули світло, але з однією умовою

При цьому енергетики зазначають, що після нічних обстрілів в енергосистемі по Запорізькому регіону зберігається складна ситуація

8 січня 2026, 09:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На ранок 8 січня енергетикам вдалося повністю повернути світло для мешканців Запорізької області, але громадян закликають не користуватися потужними побутовими приладами через дефіцит електроенергії. Про це йдеться у повідомленні у Telegram "Запоріжжяобленерго".

На Запоріжжі повністю повернули світло, але з однією умовою

На Запоріжжі повністю повернули світло. Фото: з відкритих джерел

"Фахівці "Запоріжжяобленерго" відновили електропостачання мешканців підконтрольної частини Запорізької області", — зазначив голова компанії Андрій Стасевський.

За його словами, вчора, 7 січня, близько 22:00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру було повністю знеструмлено Запорізький регіон.

Енергетики активно працювали всю ніч. Насамперед пожвавлювали об'єкти критичної інфраструктури — зокрема, тепло- та водопостачання.

"Завдяки заздалегідь напрацьованим алгоритмам дії станом на 05:00 ранку – менш ніж за 7 годин – роботи завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено", – додав Стасевський.

При цьому енергетики зазначають, що після нічних обстрілів в енергосистемі Запорізького регіону зберігається складна ситуація. Тому, щоб уникнути повторних масових знеструмлень жителів закликають терміново обмежити користування потужними електроприладами.

За словами віце-прем'єр-міністра з відновлення України та міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, у Запоріжжі триває подача тепла та води до будинків. Котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі, також поїзди курсують у звичайному режимі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — масовані удари по енергетичних об'єктах України у Дніпрі та Запоріжжі призвели до масштабних відключень світла, та знову загострили питання безпеки цивільного населення на тлі війни. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації керівника ЦПД РНБО лейтенанта Андрія Коваленка у мережі Telegram.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини