На Запоріжжі повністю повернули світло, але з однією умовою

На ранок 8 січня енергетикам вдалося повністю повернути світло для мешканців Запорізької області, але громадян закликають не користуватися потужними побутовими приладами через дефіцит електроенергії. Про це йдеться у повідомленні у Telegram "Запоріжжяобленерго".
За його словами, вчора, 7 січня, близько 22:00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру було повністю знеструмлено Запорізький регіон.
Енергетики активно працювали всю ніч. Насамперед пожвавлювали об'єкти критичної інфраструктури — зокрема, тепло- та водопостачання.
При цьому енергетики зазначають, що після нічних обстрілів в енергосистемі Запорізького регіону зберігається складна ситуація. Тому, щоб уникнути повторних масових знеструмлень жителів закликають терміново обмежити користування потужними електроприладами.
За словами віце-прем'єр-міністра з відновлення України та міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, у Запоріжжі триває подача тепла та води до будинків. Котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі, також поїзди курсують у звичайному режимі.
