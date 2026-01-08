На Запорожье полностью вернули свет, но с одним условием

Рубрики
На утро 8 января энергетикам удалось полностью вернуть свет для жителей Запорожской области, но граждан призывают не пользоваться мощными бытовыми приборами из-за дефицита электроэнергии. Об этом говорится в сообщении в Telegram "Запорожьеоблэнерго".
На Запорожье полностью вернули свет. Фото: из открытых источников
По его словам, вчера, 7 января, около 22:00 в результате массированной дроновой атаки врага на энергетическую инфраструктуру был полностью обесточен Запорожский регион.
Энергетики активно работали всю ночь. В первую очередь оживляли объекты критической инфраструктуры — в частности, тепло- и водоснабжения.
При этом энергетики отмечают, что после ночных обстрелов в энергосистеме по Запорожскому региону сохраняется сложная ситуация. Поэтому во избежание повторных массовых обесточиваний жителей призывают срочно ограничить пользование мощными электроприборами.
По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины и министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в Запорожье продолжается подача тепла и воды в дома. Котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме, также поезда курсируют в обычном режиме.
