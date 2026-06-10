На заміну Patriot: Україна випробувала власну ракету ППО - що про неї відомо

Українська компанія Fire Point успішно провела перше льотне випробування нової ракети-перехоплювача FP-7.x, яку розробляють як доступнішу альтернативу американським системам Patriot для боротьби з балістичними ракетами та безпілотниками. Про це в інтерв’ю Financial Times повідомив співзасновник компанії Денис Штілерман.

Україна випробувала ракету FP-7.x. Фото з відкритих джерел

Денис Штілерман заявив, що тестовий запуск ракети FP-7.x відбувся минулого тижня і завершився успішно. Нова ракета створюється для перехоплення повітряних цілей на висоті до 25 кілометрів. Це дозволяє їй працювати проти балістичних ракет і ударних дронів на рівні, близькому до можливостей американських комплексів Patriot.

Головною перевагою FP-7.x розробники називають її вартість. За оцінками компанії, один перехоплювач коштуватиме близько 700 тисяч доларів, тоді як ракета PAC-3 для системи Patriot обходиться США приблизно у 3,8 мільйона доларів. Така різниця може дати можливість значно наростити виробництво та створити більші запаси ракет для щоденного використання під час масованих атак РФ.

У Fire Point розраховують розпочати серійне виробництво вже цього року після отримання інфрачервоних головок самонаведення від німецького виробника. За словами Штілермана, підприємство Fire Point потенційно здатне випускати до трьох ракет на добу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна застосувала ракети FP-5 "Фламінго" від Fire Point для удару по військовому заводу в Чебоксарах.

Також "Коментарі" писали, що речник Кремлі Дмитро Пєсков відреагувавна удари по Криму, де загорілася "Оборона Севастополя".