Украинская компания Fire Point успешно провела первое летное испытание новой ракеты-перехватчика FP-7.x, разрабатываемой в качестве более доступной альтернативы американским системам Patriot для борьбы с баллистическими ракетами и беспилотниками. Об этом в интервью Financial Times сообщил соучредитель компании Денис Штилерман.

Украина опробовала ракету FP-7.x. Фото из открытых источников

Денис Штилерман заявил, что тестовый запуск ракеты FP-7.x состоялся на прошлой неделе и успешно завершился. Новая ракета создается для перехвата воздушных целей на высоте до 25 км. Это позволяет ей работать против баллистических ракет и ударных дронов на уровне, близком к возможностям американских комплексов Patriot.

Главным преимуществом FP-7.x разработчики называют его стоимость. По оценкам компании, один перехватчик будет стоить около 700 тысяч долларов, в то время как ракета PAC-3 для системы Patriot обходится США примерно в 3,8 миллиона долларов. Такая разница может позволить значительно нарастить производство и создать большие запасы ракет для ежедневного использования во время массированных атак РФ.

В Fire Point рассчитывают приступить к серийному производству уже в этом году после получения инфракрасных головок самонаведения от немецкого производителя. По словам Штилермана, предприятие Fire Point потенциально способно выпускать до трех ракет в сутки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина применила ракеты FP-5 "Фламинго" от Fire Point для удара по военному заводу в Чебоксарах.

Также "Комментарии" писали, что спикер Кремли Дмитрий Песков отреагировал на удары по Крыму, где загорелась "Оборона Севастополя".