На Заході зростає паніка: Путін готує масштабне вторгнення до трьох країн

На тлі війни, що триває проти України в країнах Балтії, посилюються побоювання щодо можливих нових дій Росії. Як пише британське видання Daily Express, у Вашингтоні уважно стежать за розвитком ситуації, а союзники НАТО обговорюють ризики можливої ескалації в регіоні.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Державний секретар США Марко Рубіо назвав потенційну загрозу для Естонії, Латвії та Литви приводом для серйозного занепокоєння. За його словами, Сполучені Штати розуміють причини тривоги балтійських держав та підтримують постійні консультації із союзниками щодо Альянсу.

Рубіо зазначив, що навіть локальні інциденти здатні перерости в набагато масштабнішу кризу, тому Вашингтон уважно відстежує те, що відбувається, і координує дії з НАТО.

Додаткове напруження викликали повідомлення про активність російських військ біля кордонів Естонії. Міністр оборони країни Ханно Певкур повідомив, що 9 липня Росія вперше провела бойові стрілянини на Чудському озері, розташованому на естонсько-російському кордоні. За його словами, російські підрозділи відкривали вогонь по цілях, що рухаються на воді, попередньо не повідомивши Таллінн про проведення навчань.

Певкур назвав подібні дії незвичайними, наголосивши, що раніше подібних стрільб на цій ділянці кордону не проводилося.

Одночасно президент Литви Гітанас Науседа заявив, що литовські спецслужби мають інформацію про можливу підготовку Росією обмежених операцій проти об'єктів критичної інфраструктури. За його словами, під потенційною загрозою можуть опинитися енергетичні та транспортні об'єкти, включаючи елементи системи, що забезпечує інтеграцію Литви до європейської енергомережі.

Влада балтійських країн продовжує моніторинг ситуації і підкреслює, що будь-які ознаки посилення російської активності розглядаються в тісній координації з союзниками по НАТО.

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