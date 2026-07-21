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На Западе растет паника: Путин готовит масштабное вторжение в три страны

Вашингтон усиливает координацию с НАТО, а Эстония и Литва сообщают о тревожных сигналах у своих границ и критической инфраструктуры

21 июля 2026, 13:04
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Кравцев Сергей

На фоне продолжающейся войны против Украины в странах Балтии усиливаются опасения относительно возможных новых действий России. Как пишет британское издание Daily Express, в Вашингтоне внимательно следят за развитием ситуации, а союзники по НАТО обсуждают риски возможной эскалации в регионе.

На Западе растет паника: Путин готовит масштабное вторжение в три страны

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал потенциальную угрозу для Эстонии, Латвии и Литвы поводом для серьезного беспокойства. По его словам, Соединенные Штаты понимают причины тревоги балтийских государств и поддерживают постоянные консультации с союзниками по Альянсу.

Рубио отметил, что даже локальные инциденты способны перерасти в гораздо более масштабный кризис, поэтому Вашингтон внимательно отслеживает происходящее и координирует действия с НАТО.

Дополнительное напряжение вызвали сообщения об активности российских войск у границ Эстонии. Министр обороны страны Ханно Певкур сообщил, что 9 июля Россия впервые провела боевые стрельбы на Чудском озере, расположенном на эстонско-российской границе. По его словам, российские подразделения открывали огонь по движущимся целям на воде, предварительно не уведомив Таллин о проведении учений.

Певкур назвал подобные действия необычными, подчеркнув, что ранее подобных стрельб на этом участке границы не проводилось.

Одновременно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что литовские спецслужбы располагают информацией о возможной подготовке Россией ограниченных операций против объектов критической инфраструктуры. По его словам, под потенциальной угрозой могут оказаться энергетические и транспортные объекты, включая элементы системы, обеспечивающей интеграцию Литвы с европейской энергосетью.

Власти балтийских стран продолжают мониторинг ситуации и подчеркивают, что любые признаки усиления российской активности рассматриваются в тесной координации с союзниками по НАТО.

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Источник: https://www.express.co.uk/news/world/2231016/ww3-warning-russia-invasion-baltics
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