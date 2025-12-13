На Заході зробили цинічну заяву про війну в Україні: чому вона має продовжуватися

Як би це цинічно не звучало, але доки війна в Україні триває, Європа перебуває в безпеці. Адже є ризик, що, як тільки українці складуть зброю, агресор матиме час на перегрупування, а наступна його мета – НАТО. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю DW заявив екс-глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

Екс-глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішінгер. Фото: з відкритих джерел

Колишній глава Мюнхенської безпекової конференції високо оцінив роль України у забезпеченні безпеки Європи на тлі агресивних устремлінь Росії.

"Поки ця війна (Росії проти України. — Ред.) ведеться — рішуче і мужньо — нашими українськими друзями, Європа в безпеці", — заявив він.

Екс-чиновник зазначив, що Європа в безпеці, тому що українці протягом уже багатьох років успішно "сковують армію РФ у запеклій боротьбі". Втім, у момент, коли ця війна закінчиться, "коли зброя змовкне на Донбасі та інших регіонах України", Кремль знову отримає "ввесь час миру".

Вольфганг Ішингер назвав Росію величезною країною, що розтяглася на десять чи одинадцять часових поясів. Тому, як тільки припинять бойові дії в Україні, Кремль матиме достатньо часу, щоби перегрупуватися.

При цьому Ішингер вважає, що зусилля Європи, спрямовані на самозахист, на цьому не завершаться, а навпаки, по-справжньому почнуть виявлятися.

"Досі тягар несуть українці. Після закінчення війни нам доведеться нести набагато більшу частину цього тягаря", — додав екс-глава Мюнхенської конференції.

На завершення він погодився з думкою генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що Північноатлантичний альянс є наступною метою Кремля після України.

