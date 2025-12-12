Действительно ли Европа очнулась: почему Рютте заговорил о подготовке к войне с РФ

Генсек НАТО Марк Рютте, выступивший с речью на мероприятии Мюнхенской конференции безопасности в Берлине, заявил, что Европа должна быть готова к войне огромных масштабов, в то время как не на стороне НАТО, ведь Россия будет готова применить военную силу против Альянса в течение следующих пяти лет. О чем свидетельствует это заявление на фоне активизации мирного кейса по Украине? Может ли Европа не согласиться с "мирным" планом Трампа и самостоятельно продолжать поддерживать Украину в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

До сих пор наблюдается разрыв между заявлениями, с одной стороны, и действительно решительными действиями на выполнение провозглашенных задач

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова отметил, заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что Европа должна быть готова к войне огромных масштабов, не является единичным. Подобные заявления сегодня раздаются от разных европейских лидеров, политиков и военных руководителей.

Эксперт говорит, что такие заявления призваны вынудить политические элиты и общественность проснуться, серьезно отнестись к необходимости больше внимания и денег тратить именно на готовность к такой российской угрозе, что она неуклонно растет.

"Но до сих пор наблюдается разрыв между алярмовыми заявлениями, риторикой, с одной стороны, и действительно решительными действиями на выполнение провозглашенных задач", — отметил Дмитрий Дубовик.

Что касается позиции Европы и "мирного плана" Трампа, то эксперт говорит, что можно ожидать, что Европа, действительно, будет и дальше требовать себе место за столом переговоров, роль в процессе. Но с другой стороны, есть и ощущение, что в Европе смирились с тем, что инициатива здесь будет за Вашингтоном.

Европейцы вполне эгоистично признают нас своим фронтиром

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что своим заявлением генсек НАТО Марк Рютте наконец-то озвучил публично то, что стало понятно в начале разрушения Россией Потсдамского мира и правил игры, правовых основ сосуществования государств.

"Как говорят, лучше поздно, чем никогда. И это делает из Европы более надежных союзников для нас: не потому, что они нас поддерживают или им нас жалко, а потому, что они вполне эгоистично признают нас своим фронтиром, заградительной линией по пути армии России", – отметил Алексей Голобуцкий.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина предполагает возможность взаимного отвода войск на Донбассе, однако готова рассматривать такой шаг исключительно при зеркальных действиях России. Об этом сообщает The Telegraph. По данным издания, в ходе обсуждения международных инициатив президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Вашингтоне предлагают создать так называемую "свободную экономическую зону" между позициями сторон.

По словам главы государства, американские посредники видят компромисс в том, что украинские подразделения покинут часть Донецкой области, а российские войска не зайдут на эту территорию. Зеленский подчеркнул, что нет полномочий передавать украинские земли и не будет идти против воли граждан, однако поручил переговорной группе внимательно изучить предложения США.



