Чи справді Європа прокинулася: чому Рютте заговорив про підготовку до війни з РФ

Генсек НАТО Марк Рютте, який виступив із промовою на заході Мюнхенської безпекової конференції в Берліні, заявив, що Європа повинна бути готова до війни величезних масштабів, натомість час не на боці НАТО, адже Росія буде готова застосувати військову силу проти Альянсу протягом наступних п'яти років. Про що свідчить ця заява на фоні активізації мирного кейсу щодо України? Чи може Європа не згодитися з "мирним" планом Трампа і самотужки продовжувати підтримувати Україну у війні? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Досі спостерігається розрив між заявами, з одного боку, та насправді рішучими діями на виконання проголошених завдань

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова заявив, що заява генсека НАТО Марка Рютте про те, що Європа повинна бути готова до війни величезних масштабів, не є поодинокою. Подібні заяви сьогодні подекуди лунають від різних європейських лідерів, політиків та військових очільників.

Експерт говорить, що такі заяви мають на меті примусить політичні еліти та громадськість прокинутись, серйозно поставитись до нагальної потреби більше уваги та грошей витрачати саме на готовність до такої російської загрози, що вона неухильно зростає.

"Але і досі спостерігається розрив між алярмовими заявами, риторикою, з одного боку, та насправді рішучими діями на виконання проголошених завдань", – зазначив Дмитро Дубовик.

Щодо позиції Європи та "мирного плану" Трампа, то експерт говорить, що можна очікувати, що Європа, дійсно, буде і надалі вимагати собі місце за столом переговорів, роль в процесі. Але, з іншого боку, є і відчуття, що в Європі змирились з тим, що ініціатива тут буде за Вашингтоном.

Європейці цілком егоїстично визнають нас своїм фронтиром

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зазначив, що своєю заявою генсек НАТО Марк Рютте нарешті озвучив публічно те, що стало зрозумілим на початку руйнування Росією Потсдамського світу і правил гри, правових основ співіснування держав.

"Як то говорять, краще пізно, ніж ніколи. І це робить з Європи більш надійних союзників для нас: не тому, що вони нас підтримують чи їм нас шкода, а тому, що вони цілком егоїстично визнають нас своїм фронтиром, загороджувальною лінією на шляху армії Росії", – зазначив Олексій Голобуцький.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна припускає можливість взаємного відведення військ на Донбасі, проте готова розглядати такий крок виключно за дзеркальних дій Росії. Про це повідомляє The Telegraph. За даними видання, під час обговорень міжнародних ініціатив президент Володимир Зеленський підтвердив, що у Вашингтоні пропонують створити так звану "вільну економічну зону" між позиціями сторін.

За словами глави держави, американські посередники бачать компроміс у тому, що українські підрозділи покинуть частину Донецької області, а російські війська не зайдуть на цю територію. Зеленський підкреслив, що не має повноважень передавати українські землі і не йтиме проти волі громадян, проте доручив переговорній групі уважно вивчити пропозиції США.



