На Западе сделали циничное заявление о войне в Украине: почему она должна продолжаться

Как бы это цинично не звучало, но пока война в Украине продолжается, Европа находится в безопасности. Ведь есть риск, что, как только украинцы сложат оружие, у агрессора будет время на перегруппировку, а следующая его цель – НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью для DW заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Фото: из открытых источников

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности высоко оценил роль Украины в обеспечении безопасности Европы на фоне агрессивных устремлений России.

"Пока эта война (России против Украины. — ред.) ведется — решительно и мужественно — нашими украинскими друзьями, Европа в безопасности", — заявил он.

Экс-чиновник отметил, что Европа в безопасности, потому что украинцы в течение уже многих лет успешно "сковывают армию РФ в упорной борьбе". Впрочем, в момент, когда эта война закончится, "когда оружие смолкнет на Донбассе и в других регионах Украины", Кремль снова получит "все время мира".

Вольфганг Ишингер назвал Россию огромной страной, растянувшейся на десять или одиннадцать часовых поясов. Поэтому, как только прекратят боевые действия в Украине, Кремль будет иметь достаточно времени, чтобы перегруппироваться.

При этом Ишингер считает, что усилия Европы, направленные на самозащиту, на этом не завершатся, а наоборот, по-настоящему только начнутся проявляться.

"До сих пор бремя несут украинцы. После окончания войны нам придется нести гораздо большую часть этого бремени", — добавил экс-глава Мюнхенской конференции.

В завершение он согласился с мнением генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Североатлантический альянс является следующей целью Кремля после Украины.

