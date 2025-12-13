На Западе сделали циничное заявление о войне в Украине: почему она должна продолжаться

Рубрики
Кравцев Сергей
Как бы это цинично не звучало, но пока война в Украине продолжается, Европа находится в безопасности. Ведь есть риск, что, как только украинцы сложат оружие, у агрессора будет время на перегруппировку, а следующая его цель – НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью для DW заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Фото: из открытых источников
Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности высоко оценил роль Украины в обеспечении безопасности Европы на фоне агрессивных устремлений России.
Экс-чиновник отметил, что Европа в безопасности, потому что украинцы в течение уже многих лет успешно "сковывают армию РФ в упорной борьбе". Впрочем, в момент, когда эта война закончится, "когда оружие смолкнет на Донбассе и в других регионах Украины", Кремль снова получит "все время мира".
Вольфганг Ишингер назвал Россию огромной страной, растянувшейся на десять или одиннадцать часовых поясов. Поэтому, как только прекратят боевые действия в Украине, Кремль будет иметь достаточно времени, чтобы перегруппироваться.
При этом Ишингер считает, что усилия Европы, направленные на самозащиту, на этом не завершатся, а наоборот, по-настоящему только начнутся проявляться.
В завершение он согласился с мнением генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Североатлантический альянс является следующей целью Кремля после Украины.
