На Заході жорстко розгромили далекобійні удари України по РФ: несподівана причина
На Заході жорстко розгромили далекобійні удари України по РФ: несподівана причина

Оглядач вважає, що за незмінної ситуації Росія й надалі ігноруватиме ці удари

Кампанія України із завдання глибоких ударів по території Росії наразі має радше інформаційно-пропагандистський ефект, ніж відчутний економічний результат. Таку оцінку у своїй авторській колонці для Центру досліджень європейської політики (CEPA) висловив американський військовий журналіст Девід Акс.

На Заході жорстко розгромили далекобійні удари України по РФ: несподівана причина

Фото: з відкритих джерел

Він звертає увагу, що цього року інтенсивність українських атак по об’єктах у глибині РФ значно зросла порівняно з минулим роком. Проте, попри численні удари по нафтопереробних заводах і газово-нафтовій інфраструктурі, Москва скоротила експорт енергоносіїв лише приблизно на 6%.

"Ніхто не повинен заперечувати, що кампанія України з глибоких ударів – це чудовий піар. Але запальні ТікТоки, налаштовані на гучне виконання гімнів українського опору, не свідчать про ефективну кампанію глибокого удару. Незважаючи на видимість, дрони та ракети Києва не завдають достатньої сили, щоб привести Росію до поразки, а Україну до перемоги", – зазначає Акс.  

Журналіст посилається на нещодавній звіт британського аналітичного центру RUSI, в якому йдеться про високу ефективність російської протиповітряної оборони. За окремими оцінками, до цілей доходить не більше 10% українських дронів і ракет.

Також Акс цитує берлінського аналітика Сергія Вакуленка, який вважає, "що обсяг економічної шкоди, яку доведеться завдати Росії, ймовірно, більший, ніж Україна може завдати на цей час". За його словами, навіть скорочення експорту нафти й газу наполовину не стане критичним для російської економіки.

Окремо згадується аналіз української групи Frontelligence Insight, яка підрахувала, що атаки по НПЗ завдали РФ збитків на 863 млн доларів. Водночас загальні доходи Росії від нафтового експорту у 2024 році сягнули 189 млрд доларів.

На думку Акса, реальний ефект від таких ударів можливий лише за умови, якщо Україна отримає значно потужніші засоби ураження у великій кількості.

Як вже писали "Коментарі", військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю для "Главреду" наголосив, що Росія припинить війну лише після повного виснаження та втрати стратегічної ініціативи на полі бою. За його оцінкою, втрати та результати бойових дій роблять цю війну справжньою ганьбою для РФ.



