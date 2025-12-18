"Найбільша ганьба і приниження": озвучено гучну заяву про історичну поразку Путіна

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю для "Главреду" наголосив, що Росія припинить війну лише після повного виснаження та втрати стратегічної ініціативи на полі бою. За його оцінкою, втрати та результати бойових дій роблять цю війну справжньою ганьбою для РФ.

Фото: з відкритих джерел

За словами Коваленка, російські війська на більшості напрямків продовжують наступальні дії та здобувають території, але темпи їхнього просування залишаються повільними. До кінця 2025 року вони, ймовірно, контролюватимуть близько 4100-4200 кв. км.

"Росія втрачає людський ресурс і потенціал. Загинуло понад мільйон росіян, при цьому щомісяця вони захоплюють лише 200-300 кв. км, максимум 500 кв. км", – зауважив експерт.

Коваленко навів приклади невдалих операцій: "Російські війська можуть повзти, але ми бачили їхні провали на Добропіллі та під Куп’янськом, де інфільтрація була повністю зірвана, а просування гальмується на інших напрямках. Покровськ досі не захоплений, хоча окупанти оголосили його оточеним. Бої там тривають у центральних районах міста".

Він додав, що спроби штурмувати міста розтягуються на півроку і навіть більше, що свідчить про величезні втрати Росії.

"Ані Росія, ані Радянський Союз, ані Російська імперія не знали таких поразок, таких втрат і такої ганьби у війнах, у яких брали участь. Пропорції втрат, захоплених територій і результатів – це абсолютна ганьба та приниження Росії", – підсумував Коваленко.

