Кампания Украины по нанесению глубоких ударов по территории России имеет скорее информационно-пропагандистский эффект, чем ощутимый экономический результат. Такую оценку в своей авторской колонке Центра исследований европейской политики (CEPA) высказал американский военный журналист Дэвид Акс.

Фото: из открытых источников

Он обращает внимание, что в текущем году интенсивность украинских атак по объектам в глубине РФ значительно возросла по сравнению с прошлым годом. Однако, несмотря на многочисленные удары по нефтеперерабатывающим заводам и газово-нефтяной инфраструктуре, Москва сократила экспорт энергоносителей примерно на 6%.

"Никто не должен отрицать, что кампания Украины по глубоким ударам – это отличный пиар. Но зажигательные ТикТоки, настроенные на громкое исполнение гимнов украинского сопротивления, не свидетельствуют об эффективной кампании глубокого удара. Несмотря на видимость, дроны и ракеты Киева не приносят достаточной силы, чтобы привести Рос Акс.

Журналист ссылается на недавний отчет британского аналитического центра RUSI, в котором говорится о высокой эффективности российской противовоздушной обороны. По отдельным оценкам, до целей доходит не более 10% украинских дронов и ракет.

Также Акс цитирует берлинского аналитика Сергея Вакуленко, который считает, что объем экономического ущерба, который придется нанести России, вероятно, больше, чем Украина может нанести на это время. По его словам, даже сокращение экспорта нефти и газа вполовину не станет критическим для российской экономики.

Отдельно упоминается анализ украинской группы Frontelligence Insight, подсчитавшей, что атаки по НПЗ нанесли РФ ущерб в 863 млн долларов. В то же время, общие доходы России от нефтяного экспорта в 2024 году достигли 189 млрд долларов.

По мнению Акса, реальный эффект от таких ударов возможен только при условии, что Украина получит значительно более мощные средства поражения в большом количестве.

Как уже писали "Комментарии", военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "Главреду" подчеркнул, что Россия прекратит войну только после полного истощения и потери стратегической инициативы на поле боя. По его оценке, потери и результаты боевых действий совершают эту войну настоящим позором для РФ.