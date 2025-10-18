На Заході заговорили про нову перемогу Путіна в Україні: про що йдеться

У серпні зустріччю на Алясці Путін зміг зірвати плани Трампа щодо введення нових санкцій проти РФ, а мир в Україні після тієї зустрічі так і не став ближчим. Щось схоже вдалося диктатору і тепер, зателефонувавши з Трампом і домовившись із ним про теплу зустріч у Будапешті. Як передає портал "Коментарі", про це пише DW із посиланням на західних аналітиків.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Старший віце-президент з трансатлантичних ініціатив у сфері безпеки Німецького фонду Маршалла Клаудіа Майор вважає, що телефонна розмова Трампа з Путіним, ініційована Москвою, була реакцією на загрозу постачання ракет "Томагавк" Україні.

Водночас Майор упевнена, що переговори у Будапешті зрештою нічого не змінять. За її словами, "як правило, Путіну знову і знову вдається переконати Трампа в тому", щоб той утримався від дійсно активних кроків щодо підтримки України та тиску на Росію.

У той же час професор Університету Інсбрука, експерт з Росії Герхард Манготт вважає, що Трамп ніколи всерйоз не збирався передавати ракети українцям, а використав їх як спосіб чинити тиск на Росію та змусити її зрушити зі своєї позиції.

Професор Манготт зазначає, що у позиції Путіна не видно жодних змін.

"Усі, як у старі погані часи, великі держави намагаються врегулювати питання. При цьому в Будапешті не буде України, з якою Росія відмовляється вести переговори на рівні президентів", — підсумував Манготт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським закликав укласти мирну угоду та "зупинитися там, де є". Відмовив президент США і в постачанні ракет "Томагавк" в Україну, зазначивши, що зараз потрібно спробувати вичавити максимум із дипломатичного треку. Проривом чи провалом закінчилися переговори Зеленського та Трампа? Чи може спрацювати новий план Трампа заморозити війну? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.



