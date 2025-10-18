logo

На Западе заговорили о новой победе Путина в Украине: о чем идет речь


На Западе заговорили о новой победе Путина в Украине: о чем идет речь

Западные эксперты не надеются, что после саммита в Будапеште в Украине наступит долгожданный мир

18 октября 2025, 17:13
Автор:


Кравцев Сергей

В августе встречей на Аляске Путин смог сорвать планы Трампа по введению новых санкций против РФ, а мир в Украине после той встречи так и не стал ближе. Что-то похожее удалось диктатору и теперь, созвонившись с Трампом и договорившись с ним о теплой встрече в Будапеште. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет DW со ссылкой на западных аналитиков.

На Западе заговорили о новой победе Путина в Украине: о чем идет речь

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Старший вице-президент по трансатлантическим инициативам в сфере безопасности Германского фонда Маршалла Клаудиа Майор считает, что телефонный разговор Трампа с Путиным, инициированный Москвой, был реакцией на угрозу поставок ракет "Томагавк" Украине.

Вместе с тем Майор уверена, что переговоры в Будапеште в конечном итоге ничего не изменят. По ее словам, "как правило, Путину вновь и вновь удается убедить Трампа в том", чтобы тот воздержался от действительно активных шагов по поддержке Украины и давлению на Россию.

В то же время профессор Университета Инсбрука, эксперт по России Герхард Манготт считает, что Трамп никогда всерьез не собирался передавать ракеты украинцам, а использовал их как способ оказать давление на Россию и заставить ее сдвинуться со своей позиции.

Профессор Манготт отмечает, что в позиции Путина не видно никаких изменений.

"Все как в старые скверные времена, великие державы пытаются урегулировать вопросы. При этом в Будапеште не будет Украины, с которой Россия отказывается вести переговоры на уровне президентов", — подытожил Манготт.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть". Отказал президент США и в поставках ракет "Томагавк" в Украину, отметив, что сейчас нужно попытаться выжать максимум из дипломатического трека. Прорывом или провалом закончились переговоры Зеленского и Трампа? Может ли сработать новый план Трампа заморозить войну? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.




Источник: https://www.dw.com/ru/novyj-sammit-trampa-i-putina-cego-zdat-ot-budapesta/a-74404586
