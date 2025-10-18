На Западе заговорили о новой победе Путина в Украине: о чем идет речь

В августе встречей на Аляске Путин смог сорвать планы Трампа по введению новых санкций против РФ, а мир в Украине после той встречи так и не стал ближе. Что-то похожее удалось диктатору и теперь, созвонившись с Трампом и договорившись с ним о теплой встрече в Будапеште. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет DW со ссылкой на западных аналитиков.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Старший вице-президент по трансатлантическим инициативам в сфере безопасности Германского фонда Маршалла Клаудиа Майор считает, что телефонный разговор Трампа с Путиным, инициированный Москвой, был реакцией на угрозу поставок ракет "Томагавк" Украине.

Вместе с тем Майор уверена, что переговоры в Будапеште в конечном итоге ничего не изменят. По ее словам, "как правило, Путину вновь и вновь удается убедить Трампа в том", чтобы тот воздержался от действительно активных шагов по поддержке Украины и давлению на Россию.

В то же время профессор Университета Инсбрука, эксперт по России Герхард Манготт считает, что Трамп никогда всерьез не собирался передавать ракеты украинцам, а использовал их как способ оказать давление на Россию и заставить ее сдвинуться со своей позиции.

Профессор Манготт отмечает, что в позиции Путина не видно никаких изменений.

"Все как в старые скверные времена, великие державы пытаются урегулировать вопросы. При этом в Будапеште не будет Украины, с которой Россия отказывается вести переговоры на уровне президентов", — подытожил Манготт.

