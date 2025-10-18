Чем закончились переговоры Зеленского и Трампа: может ли сработать план США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть". Отказал президент США и в поставках ракет "Томагавк" в Украину, отметив, что сейчас нужно попытаться выжать максимум из дипломатического трека. Прорывом или провалом закончились переговоры Зеленского и Трампа? Может ли сработать новый план Трампа заморозить войну? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Переговоры в Белом доме. Фото: из открытых источников

Стратегия Трампа по накалу сработала

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин сразу акцентировал, что прежде, чем непосредственно говорить о встрече Зеленского и Трампа, важно анализировать не только саму встречу, но и контекст до этой встречи.

"Во-первых, в США ещё до визита Зеленского приезжала большая правительственная делегация. И у нас сейчас уже поменялся посол, видим работу Стефанишиной. После смены посла произошли позитивные изменения в плане, например, работы с ВПК США. То есть, смена посольства повлияла на то, что вся эта неделя ещё до встречи Зеленского с Трампом, прошла в контексте дополнительных взаимодействий между Украиной и США. Независимо от того, как бы дальше не разворачивалась позиция Трампа к Украине, непосредственно, отношения Киева и Вашингтона переходят все больше и больше в персоналистский момент", – отметил эксперт.

Рассуждая о самой встрече Зеленского и Трампа Алексей Якубин говорит, что сработала тема Трампа с его более жёсткой риторикой в отношении России. В первую очередь, в контексте "Томагавков".

"Ведь мы знаем, что именно по инициативе России состоялся звонок между Путиным и Трампом. И, по крайней мере, складывается впечатление, что именно Россия готова начинать переговоры по существу. То, что мы скорее всего увидим в Будапеште. Поэтому тактика Трампа, которую я бы назвал "избиение пряником" все же работает", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, у многих были ожидания, что после встрече с Зеленским Трамп даст согласие на поставки "Томагавков", но в результате нет "Томагавков", но есть продолжение некого переговорного процесса, который, если говорить откровенно, был на некой паузе.

"Более того, переговорный процесс будет вестись не в том ракурсе, как хотела бы Россия. Потому что Трамп уже сейчас говорит, что встреча, которая должна состояться в Будапеште, должна привести к остановке огня. И только тогда могут идти сущностные обсуждения. Я напомню, что до этого Россия выступала против остановки огня. Россияне всегда настаивали на том, чтобы переговоры продолжались параллельно с продолжение боевых действий. Сейчас же Россия готова обсуждать вариант прекращения огня", – отметил Алексей Якубин.

Подытоживая, эксперт отметил, что встреча Трампа с Зеленским закончилась тем, что переговоры между Украиной, США и Россией вновь активизировались. Более того, похоже, что Россия готова в Будапеште обсуждать остановку огня, а далее уже приступать к обсуждению всех остальных моментов. Ведь не зря все акцентировали внимание на фразе Трампа о заморозке фронта по той линии разграничения, которая есть. Это означает, что стратегия Трампа по накалу сработала.

Остановка боевых действий уже сейчас не устраивает путина

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли считает, что вполне ожидаемым стало то, что никаких прорывов по итогам встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом не произошло.

"Вариант завершения конфликта, озвученный Трампом по итогам встречи в его посте – остановка боевых действий по линии фронта – является оптимальным для Украины на данном этапе. Но, как известно, не устраивает путина. Он хочет как минимум получить всю территорию Донбасса", – отметил политолог.

Максим Яли говорит, что за те две недели, которые путин "выцыганил" у Трампа в ходе телефонного разговора до встречи в Будапеште никаких существенных изменений на фронте ожидать не стоит.

"Поэтому, если путин в очередной раз будет канючить в Будапеште "Кемску волость", то есть, незавоеванную часть Донецкой области, терпению Трампа , скорее всего, настанет конец. И тогда уже мы сможем получить и "Томагавки" и другие "пряники" для путина. Так что ждать осталось недолго. На благоразумие и реалистичность путина особо не рассчитываю", – констатировал Максим Яли.

