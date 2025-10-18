Чим закінчилися переговори Зеленського та Трампа: чи може спрацювати план США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським закликав укласти мирну угоду та "зупинитися там, де є". Відмовив президент США і в постачанні ракет "Томагавк" в Україну, зазначивши, що зараз потрібно спробувати вичавити максимум із дипломатичного треку. Проривом чи провалом закінчилися переговори Зеленського та Трампа? Чи може спрацювати новий план Трампа заморозити війну? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Переговори у Білому домі. Фото: із відкритих джерел

Стратегія Трампа по тиску спрацювала

Кандидат політичних наук, політолог Олексій Якубін одразу наголосив, що перш, ніж безпосередньо говорити про зустріч Зеленського та Трампа, важливо аналізувати не лише саму зустріч, а й контекст до цієї зустрічі.

"По-перше, до США ще до візиту Зеленського приїжджала велика урядова делегація. І в нас зараз уже помінявся посол, бачимо роботу Стефанішиної. Після зміни посла відбулися позитивні зміни у плані, наприклад, роботи з ВПК США. Тобто зміна посольства вплинула на те, що весь цей тиждень ще до зустрічі Зеленського з Трампом пройшов у контексті додаткових взаємодій між Україною та США. Незалежно від того, як би далі не розгорталася позиція Трампа до України, безпосередньо відносини Києва та Вашингтона переходять все більше і більше в персоналістський момент", – зазначив експерт.

Розмірковуючи про саму зустріч Зеленського та Трампа Олексій Якубін говорить, що спрацювала тема Трампа з його жорсткішою риторикою щодо Росії. Насамперед у контексті "Томагавків".

"Адже ми знаємо, що саме з ініціативи Росії відбувся дзвінок між Путіним та Трампом. І принаймні складається враження, що саме Росія готова розпочинати переговори по суті. Те, що ми швидше за все побачимо у Будапешті. Тому тактика Трампа, яку я назвав би "побиття пряником" все ж таки працює", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

За його словами, у багатьох були очікування, що після зустрічі із Зеленським Трамп дасть згоду на постачання "Томагавків", але в результаті немає "Томагавків", але є продовження певного переговорного процесу, який, якщо говорити відверто, був на певній паузі.

"Більше того, переговорний процес вестиметься не в тому ракурсі, як хотіла б Росія. Тому що Трамп уже зараз каже, що зустріч, яка має відбутися у Будапешті, має призвести до зупинки вогню. І лише тоді можуть йти сутнісні обговорення. Я нагадаю, що раніше Росія виступала проти зупинки вогню. Росіяни завжди наполягали на тому, щоб переговори тривали паралельно з продовженням бойових дій. Зараз Росія готова обговорювати варіант припинення вогню", – зазначив Олексій Якубін.

Підсумовуючи, експерт зазначив, що зустріч Трампа із Зеленським закінчилася тим, що переговори між Україною, США та Росією знову активізувалися. Більше того, схоже, що Росія готова в Будапешті обговорювати зупинку вогню, а далі вже починати обговорення всіх інших моментів. Адже недаремно всі акцентували увагу на фразі Трампа про заморожування фронту по лінії розмежування, яка є. Це означає, що стратегія Трампа по напруженню спрацювала.

Зупинка бойових дій вже зараз не влаштовує путіна

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі вважає, що очікуваним стало те, що жодних проривів за підсумками зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом не сталося.

"Варіант завершення конфлікту, озвучений Трампом за підсумками зустрічі у його посту – зупинення бойових дій по лінії фронту – є оптимальним для України на цьому етапі. Але, як відомо, не влаштовує путіна. Він хоче, як мінімум, отримати всю територію Донбасу", – зазначив політолог.

Максим Ялі каже, що за ті два тижні, які путін "вициганив" у Трампа під час телефонної розмови до зустрічі в Будапешті, жодних істотних змін на фронті очікувати не варто.

"Тому, якщо путін вкотре канючитиме в Будапешті "Кемську волость", тобто незавойовану частину Донецької області, терпінню Трампа, швидше за все, настане кінець. І тоді вже ми зможемо отримати і "Томагавки" та інші "пряники" для путіна. Тож чекати залишилося недовго. На розсудливість та реалістичність путіна особливо не розраховую", – констатував Максим Ялі.

