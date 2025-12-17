На Заході вже натякають, що угоди щодо миру в Україні не буде: чого побоюється Європа

Європейські союзники, які підтримують Україну у війні проти Росії, публічно заявляють про захист демократії та міжнародного права. Однак, як пише The Wall Street Journal, за цією позицією стоїть і прагматичний розрахунок: у Європі побоюються, що мирна угода, вигідна Москві, може спровокувати масштабніший конфлікт на всьому континенті.

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою видання, Росія може вийти з можливих переговорів із посиленою військовою промисловістю, впевненістю в можливості змінювати кордони силою та переконанням, що НАТО є слабким та нерішучим альянсом. У такому разі "поганий світ", який залишить Україну вразливою, стане для Європи та Києва небезпечнішим сценарієм, ніж повна відсутність угоди.

Адміністрація президента США Дональда Трампа, навпаки, виступає за зближення Заходу з Москвою та досягнення так званої стратегічної стабільності у відносинах із Росією. У Білому домі вважають, що це зменшить ризик великої війни, а також відкриє нові економічні можливості. Однак у європейських столицях і Києві таку логіку не поділяють, розглядаючи Росію як довгострокову загрозу, яку необхідно стримувати доти, доки довіра не буде заслужена і підтверджена діями.

Ці побоювання підтверджують опитування 500 європейських безпекових експертів. Вони назвали припинення вогню, вигідне Росії, одним із двох головних ризиків для Євросоюзу у найближчий рік. Другим ризиком стала гібридна війна, яку, на думку багатьох чиновників, Москва вже веде проти ЄС.

У резюме дослідження наголошується, що угода, яка закріплює територіальні придбання Росії, винагородить агресію та підірве довгострокову стійкість України як суверенної демократичної держави, а також поставить під сумнів здатність ЄС забезпечувати власну безпеку.

