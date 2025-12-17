Европа и США разработали план поддержки послевоенной Украины: что в нем

США совместно с европейскими партнерами подготовили проекты двух документов, в которых изложен комплексный план поддержки Украины после возможного заключения мирного соглашения с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The New York Times", со ссылкой на источники.

ЕС, Украина и США. Фото: из открытых источников

По данным издания, ключевыми элементами плана являются укрепление Вооруженных сил Украины, развертывание европейских военных подразделений на украинской территории для предотвращения нового вторжения РФ, а также более активное использование разведывательных возможностей Соединенных Штатов. Документы пока не обнародованы, однако источники утверждают, что в них содержатся четкие директивы действий на случай различных сценариев эскалации.

Один из проектов, который собеседники NYT называют "оперативным военным", детально описывает взаимодействие войск США и стран Европы с ВСУ с целью сдерживания попыток России захватить дополнительные территории. Американский чиновник отметил, что механизмы реагирования и предотвращения атак в этих материалах прописаны "очень четко".

Отдельное внимание уделяется увеличению численности украинской армии до 800 тысяч военнослужащих в мирное время. Для реализации этой цели Украине потребуется стабильная и масштабная помощь со стороны партнеров. В документах также содержится перечень необходимого вооружения и военных возможностей, однако конкретные позиции не раскрываются.

Кроме того, план предусматривает роль европейских сил безопасности, которые могут быть размещены преимущественно на западе Украины и обеспечивать безопасность в воздушном и морском пространстве. Отдельным пунктом обозначено участие США в выявлении возможных операций РФ под ложным флагом.

Европейские чиновники отмечают заметное улучшение взаимодействия с американской стороной. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, согласованные действия Украины, Европы и США уже дали "реальный и конкретный прогресс".

Читайте также на портале "Комментарии" — если удастся закрепить через Сенат обязательства США в сфере безопасности в отношении Украины в форме возможной поставки вооружения и БК, предоставления разведывательных данных, подготовки и тренировки солдат, сержантов и офицеров, то это будет шаг вперед по сравнению с безопасным соглашением Украина-США, представленным в июне 2024 года. Такое мнение высказал военный эксперт Николай Белесков.



