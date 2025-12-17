Європа та США розробили план підтримки повоєнної України: що у ньому

США спільно з європейськими партнерами підготували проекти двох документів, у яких викладено комплексний план підтримки України після можливого укладання мирної угоди з Росією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує "The New York Times", з посиланням на джерела.

ЄС, Україна та США. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, ключовими елементами плану є зміцнення Збройних сил України, розгортання європейських військових підрозділів на українській території для запобігання новому вторгненню РФ, а також активніше використання розвідувальних можливостей Сполучених Штатів. Документи поки що не оприлюднені, проте джерела стверджують, що в них містяться чіткі директиви дій на випадок різних сценаріїв ескалації.

Один із проектів, який співрозмовники NYT називають "оперативним військовим", детально описує взаємодію військ США та країн Європи із ЗСУ з метою стримування спроб Росії захопити додаткові території. Американський чиновник зазначив, що механізми реагування та запобігання атакам у цих матеріалах прописані "дуже чітко".

Окрема увага приділяється збільшенню чисельності української армії до 800 тисяч військовослужбовців у мирний час. Для реалізації цієї мети Україні потрібна стабільна та масштабна допомога з боку партнерів. У документах також міститься перелік необхідного озброєння та військових можливостей, проте конкретні позиції не розкриваються.

Крім того, план передбачає роль європейських сил безпеки, які можуть бути розміщені переважно на заході України та забезпечувати безпеку у повітряному та морському просторі. Окремим пунктом зазначено участь США у виявленні можливих операцій РФ під хибним прапором.

Європейські чиновники відзначають помітне покращення взаємодії з американською стороною. За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, узгоджені дії України, Європи та США вже дали "реальний та конкретний прогрес".

