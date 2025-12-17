На Западе уже намекают, что сделки по миру в Украине не будет: чего опасается Европа

Европейские союзники, поддерживающие Украину в войне против России, публично заявляют о защите демократии и международного права. Однако, как пишет The Wall Street Journal, за этой позицией стоит и прагматичный расчет: в Европе опасаются, что мирное соглашение, выгодное Москве, может спровоцировать более масштабный конфликт на всем континенте.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

По оценке издания, Россия может выйти из возможных переговоров с усиленной военной промышленностью, уверенностью в возможности менять границы силой и убеждением, что НАТО является слабым и нерешительным альянсом. В таком случае "плохой мир", который оставит Украину уязвимой, станет для Европы и Киева более опасным сценарием, чем полное отсутствие соглашения.

Администрация президента США Дональда Трампа, напротив, выступает за сближение Запада с Москвой и достижение так называемой стратегической стабильности в отношениях с Россией. В Белом доме считают, что это снизит риск большой войны, а также откроет новые экономические возможности. Однако в европейских столицах и в Киеве такую логику не разделяют, рассматривая Россию как долгосрочную угрозу, которую необходимо сдерживать до тех пор, пока доверие не будет заслужено и подтверждено действиями.

Эти опасения подтверждает опрос 500 европейских экспертов по безопасности. Они назвали прекращение огня, выгодное России, одним из двух главных рисков для Евросоюза в ближайший год. Вторым риском стала гибридная война, которую, по мнению многих чиновников, Москва уже ведет против ЕС.

В резюме исследования подчеркивается, что соглашение, закрепляющее территориальные приобретения России, вознаградит агрессию и подорвет долгосрочную устойчивость Украины как суверенного демократического государства, а также поставит под сомнение способность ЕС обеспечивать собственную безопасность.

