На Заході виявили серйозні проблеми в російській армії: що відбувається

Російська армія зіткнулася з глибокими структурними проблемами, які дедалі важче приховати навіть за умов мобілізаційної економіки. Західні аналітики дійшли висновку, що Москва не здатна одночасно компенсувати значні втрати у війні проти України та формувати стратегічні резерви на майбутнє. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російська армія не може компенсувати втрати. Фото з відкритих джерел

За оцінками Інституту вивчення війни, у 2025 році російське військове командування змогло сформувати лише чотири нові дивізії з 17 маневрених дивізій, які планувалися раніше, а також не більше дев’яти бригад. Однак ці з’єднання не доукомплектовані відповідно до стандартів РФ. Зокрема, йдеться про мотострілецькі та морські піхотні дивізії у Ленінградському військовому окрузі, а також на Балтійському й Тихоокеанському флотах.

Аналітики ISW зазначають, що Росія фактично відмовилася від довоєнної моделі механізованих дивізій. Натомість Кремль робить ставку на спрощені штурмові піхотні формування з мінімальною кількістю бронетехніки, артилерії, протиповітряної оборони та логістики. Такий підхід став наслідком величезних втрат техніки, обмежених виробничих можливостей оборонної промисловості та переходу до тактики масованих піхотних атак у позиційній війні.

Цю ситуацію для російської армії ускладнює кадровий дефіцит. За даними Генштабу ЗСУ, протягом 2025 року втрати російських військ сягнули понад 416 тисяч осіб, що становить у середньому понад тисячу щодня. Це еквівалент повної втрати дивізії кожні десять днів. У звіті ISW наголошується, що у таких умовах Росія навряд чи зможе накопичити навіть 70 тисяч військових для стратегічного резерву у 2026 році.

Подібні оцінки озвучували й в українській розвідці. Кирило Буданов зазначав, що РФ змушена постійно "проїдати" оперативні резерви, підтримуючи поточні бойові дії. Західні експерти прогнозують, що у разі спроб прориву укріплених українських позицій втрати російської армії лише зростатимуть, поглиблюючи кризу, яка дедалі більше визначає хід війни.

