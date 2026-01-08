На Западе обнаружили серьезные проблемы в русской армии: что происходит

Российская армия столкнулась с глубокими структурными проблемами, которые все труднее скрыть даже в условиях мобилизационной экономики. Западные аналитики пришли к выводу, что Москва не способна одновременно компенсировать значительные потери в войне против Украины и формировать стратегические резервы на будущее. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российская армия не может компенсировать потери. Фото из открытых источников

По оценкам Института изучения войны, в 2025 году российское военное командование смогло сформировать только четыре новые дивизии из 17 маневренных дивизий, которые планировались ранее, а также не более девяти бригад. Однако эти соединения не доукомплектованы в соответствии со стандартами РФ. В частности, речь идет о мотострелковых и морских пехотных дивизиях в Ленинградском военном округе, а также на Балтийском и Тихоокеанском флотах.

Аналитики ISW отмечают, что Россия фактически отказалась от довоенной модели механизированных дивизий. Кремль делает ставку на упрощенные штурмовые пехотные формирования с минимальным количеством бронетехники, артиллерии, противовоздушной обороны и логистики. Такой подход явился следствием огромных потерь техники, ограниченных производственных возможностей оборонной промышленности и перехода к тактике массированных пехотных атак в позиционной войне.

Эту ситуацию для русской армии усложняет кадровый дефицит. По данным Генштаба ВСУ, за 2025 год потери российских войск достигли более 416 тысяч человек, что составляет в среднем более тысячи ежедневно. Это эквивалент полной потери дивизии каждые десять дней. В отчете ISW отмечается, что в таких условиях Россия вряд ли сможет накопить даже 70 тысяч военных для стратегического резерва в 2026 году.

Подобные оценки были озвучены и в украинской разведке. Кирилл Буданов отмечал, что РФ вынуждена постоянно проедать оперативные резервы, поддерживая текущие боевые действия. Западные эксперты прогнозируют, что в случае попыток прорыва укрепленных украинских позиций потери российской армии будут только расти, усугубляя кризис, который все больше определяет ход войны.

