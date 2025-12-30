Втрати РФ у війні зросли під час мирних ініціатив Трампа: аналітики назвали нові цифри

Втрати Російської Федерації у війні проти України протягом останніх десяти місяців зростали швидше, ніж у будь-який інший період від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

На тлі активізації мирних ініціатив у 2025 році, які відбувалися під тиском адміністрації президента США Дональда Трампа, у російських джерелах з’явилося на 40% більше некрологів загиблих військових, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться в аналізі BBC.

Журналістами та групою волонтерів було підтверджено імена майже 160 тисяч російських військових, які загинули у війні проти України.

"Ми ведемо список імен осіб, чию смерть нам вдалося підтвердити за допомогою офіційних звітів, газет, соціальних мереж, нових меморіалів та могил", — пояснюють автори дослідження.

Водночас у BBC наголошують, що реальна кількість загиблих значно більша. За оцінками військових експертів, зібрані дані можуть охоплювати лише 45–65% від фактичних втрат. Це дозволяє припустити, що загальна кількість загиблих російських військових становить від 243 до 352 тисяч осіб.

Аналітики зазначають, що кількість опублікованих некрологів є орієнтовним показником інтенсивності бойових дій у різні періоди, оскільки частина повідомлень згодом може бути не підтверджена або відхилена.

За інформацією НАТО, загальна кількість загиблих і поранених російських військових у війні проти України сягає близько 1,1 мільйона осіб.

У BBC додають, що їхній перелік не включає втрати серед бойовиків з двох тимчасово окупованих регіонів сходу України. За оцінками дослідників, там загинуло ще від 21 до 23,5 тисяч осіб.

Як повідомляв портал "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін затвердив новий указ, який стосується проведення призову громадян на військову службу у 2026 році. Згідно з оприлюдненою інформацією, упродовж наступного року режим Путіна має намір призвати до лав армії 261 тисячу так званих новобранців.