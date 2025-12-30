Потери РФ в войне выросли во время мирных инициатив Трампа: аналитики назвали новые цифры

Потери Российской Федерации в войне против Украины за последние десять месяцев росли быстрее, чем в любой другой период с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

На фоне активизации мирных инициатив в 2025 году, проходивших под давлением администрации президента США Дональда Трампа, в российских источниках появилось на 40% больше некрологов погибших военных, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в анализе BBC.

Журналистами и группой волонтеров были подтверждены имена почти 160 тысяч российских военных, погибших в войне против Украины.

"Мы ведем список имен лиц, чью смерть нам удалось подтвердить с помощью официальных отчетов, газет, социальных сетей, новых мемориалов и могил", — объясняют авторы исследования.

В то же время в BBC подчеркивают, что реальное количество погибших значительно больше. По оценкам военных экспертов, собранные данные могут охватывать только 45–65% фактических потерь. Это позволяет предположить, что общее число погибших российских военных составляет от 243 до 352 тысяч человек.

Аналитики отмечают, что количество опубликованных некрологов является ориентировочным показателем интенсивности боевых действий в разные периоды, поскольку часть сообщений может быть не подтверждена или отклонена.

По информации НАТО, общее число погибших и раненых российских военных в войне против Украины составляет около 1,1 миллиона человек.

В BBC добавляют, что их список не включает потери среди боевиков из двух временно оккупированных регионов востока Украины. По оценкам исследователей, там погибло еще от 21 до 23,5 тысячи человек.

Как сообщал портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин утвердил новый указ , касающийся проведения призыва граждан на военную службу в 2026 году. Согласно обнародованной информации, в течение следующего года режим Путина намерен призвать в ряды армии 261 тысячу так называемых новобранцев.