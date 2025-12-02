На Заході виступили з терміновою заявою про окупацію Покровська: куди далі піде РФ

Покровськ залишається одним із найактивніших напрямків бойових дій останніх тижнів. Незважаючи на суперечливі повідомлення обох сторін щодо контролю над окремими районами міста, російські медіа вже заявляють про повне захоплення населеного пункту, пише Sky News.

Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що місто має стратегічне значення для оборони України. Росіяни часто називають Покровськ "воротами до Донецька", адже його контроль відкриває шлях до ключових міст Донбасу. Падіння міста стало б для РФ найбільшим успіхом від часу втрати Авдіївки. До початку війни Покровськ був важливим логістичним вузлом, через який проходили основні маршрути постачання для українських військ. Втрата міста значно обмежить можливості ЗСУ маневрувати та утримувати оборону, зокрема й на території сусідньої Запорізької області.

Захоплення Покровська може створити плацдарм для наступу на Часів Яр, стратегічно важливий оборонний вузол, а також на Слов’янськ і Краматорськ — ключові міста-фортеці Донбасу. Аналітики зазначають, що Росії раніше не вдавалося прорвати українську лінію міст-фортець, тож навіть частковий успіх у цьому районі може мати велике стратегічне значення.

На відміну від масованих штурмів, які РФ застосовувала раніше, нинішня тактика полягає у поступовому оточенні: невеликі підрозділи та безпілотники постійно тиснуть на українські позиції, намагаючись дезорганізувати оборону перед підходом основних сил. Українські військові повідомляють про значні втрати противника, але підкреслюють, що ситуація залишається складною.

Бої за Покровськ посилилися на тлі візиту спецпосланця Дональда Трампа, Стіва Віткоффа, до Москви. Росія прагне показати успіхи на фронті в умовах дипломатичних спроб розблокувати переговори. До повномасштабного вторгнення населення міста складало близько 60 тисяч осіб, а місцева шахта залишалася найбільшим в Україні виробником коксівного вугілля, важливого для металургійної промисловості.

Як вже писали "Коментарі", влітку адміністрація Дональда Трампа дала зрозуміти європейським партнерам, що США розглядають можливість повернення Росії заморожених активів після укладення мирної угоди щодо війни в Україні. Про це повідомили американські чиновники під час переговорів із посланцем ЄС з питань санкцій Девідом О’Салліваном.