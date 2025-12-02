Трамп планує зробити Путіну велику послугу після підписання мирної угоди: про що мова

Влітку адміністрація Дональда Трампа дала зрозуміти європейським партнерам, що США розглядають можливість повернення Росії заморожених активів після укладення мирної угоди щодо війни в Україні. Про це повідомили американські чиновники під час переговорів із посланцем ЄС з питань санкцій Девідом О’Салліваном. Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн продовжує наполягати на використанні цих коштів для підтримки України та її відновлення.

Фото: з відкритих джерел

Європейські дипломати висловили занепокоєння через пункт у 28-сторінковому плані Трампа. Документ передбачає, що приблизно 100 мільярдів доларів заморожених російських активів можуть бути спрямовані на відновлення та інвестиції в Україні, тоді як решту коштів пропонується помістити в спільний американо-російський фонд. У Брюсселі це сприйняли як спробу Вашингтона забрати частину коштів для себе та одночасно поділитися рештою з Москвою, що викликало серйозні дискусії серед європейських урядів.

За інформацією видання, Бельгія поділяє позицію США щодо потенційного повернення активів і вважає їх конфіскацію перешкодою на шляху до мирного врегулювання. Прем’єр-міністр країни Барт де Вевер отримує додаткову підтримку від адміністрації Трампа у своєму небажанні погоджуватися на надання Україні так званого "репараційного кредиту".

Європейські уряди критикують Бельгію за надмірні вимоги до гарантій, на випадок якщо Кремль подасть позов через надання Україні фінансування під 140 мільярдів євро заморожених російських активів. Бельгійський прем’єр наполягає, щоб ЄС надав країні фінансові гарантії, які перевищують 140 мільярдів євро та можуть бути виплачені протягом декількох днів. Крім того, він пропонує, щоб термін дії цих гарантій перевищував період дії європейських санкцій проти Росії.

