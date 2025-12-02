Трамп планирует оказать Путину большую услугу после подписания мирного соглашения: о чем идет речь

Летом администрация Дональда Трампа дала понять европейским партнерам, что США рассматривают возможность возвращения России замороженных активов после заключения мирного соглашения о войне в Украине. Об этом сообщили американские чиновники во время переговоров с посланником ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен продолжает настаивать на использовании этих средств для поддержки Украины и ее восстановления.

Фото: из открытых источников

Европейские дипломаты выразили беспокойство из-за пункта в 28-страничном плане Трампа. Документ предусматривает, что примерно 100 миллиардов долларов замороженных российских активов могут быть направлены на возобновление и инвестиции в Украине, тогда как остальные средства предлагается поместить в общий американо-российский фонд. В Брюсселе это восприняли как попытку Вашингтона забрать часть средств для себя и одновременно поделиться с Москвой, что вызвало серьезные дискуссии среди европейских правительств.

По информации издания, Бельгия разделяет позицию США по потенциальному возвращению активов и считает их конфискацию препятствием на пути мирного урегулирования. Премьер-министр страны Барт де Вевер получает дополнительную поддержку от администрации Трампа в своем нежелании соглашаться на предоставление Украине так называемого "репарационного кредита".

Европейские правительства критикуют Бельгию за чрезмерные требования к гарантиям, если Кремль подаст иск из-за предоставления Украине финансирования под 140 миллиардов евро замороженных российских активов. Бельгийский премьер настаивает, чтобы ЕС предоставил стране финансовые гарантии, которые превышают 140 миллиардов евро и могут быть выплачены в течение нескольких дней. Кроме того, он предлагает, чтобы срок действия этих гарантий превышал период действия европейских санкций против России.

