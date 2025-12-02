logo

BTC/USD

87235

ETH/USD

2825.93

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп планирует оказать Путину большую услугу после подписания мирного соглашения: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп планирует оказать Путину большую услугу после подписания мирного соглашения: о чем идет речь

Инициатива Трампа с российскими активами усилила разногласия между США и ЕС

2 декабря 2025, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Летом администрация Дональда Трампа дала понять европейским партнерам, что США рассматривают возможность возвращения России замороженных активов после заключения мирного соглашения о войне в Украине. Об этом сообщили американские чиновники во время переговоров с посланником ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен продолжает настаивать на использовании этих средств для поддержки Украины и ее восстановления.

Трамп планирует оказать Путину большую услугу после подписания мирного соглашения: о чем идет речь

Фото: из открытых источников

Европейские дипломаты выразили беспокойство из-за пункта в 28-страничном плане Трампа. Документ предусматривает, что примерно 100 миллиардов долларов замороженных российских активов могут быть направлены на возобновление и инвестиции в Украине, тогда как остальные средства предлагается поместить в общий американо-российский фонд. В Брюсселе это восприняли как попытку Вашингтона забрать часть средств для себя и одновременно поделиться с Москвой, что вызвало серьезные дискуссии среди европейских правительств.

По информации издания, Бельгия разделяет позицию США по потенциальному возвращению активов и считает их конфискацию препятствием на пути мирного урегулирования. Премьер-министр страны Барт де Вевер получает дополнительную поддержку от администрации Трампа в своем нежелании соглашаться на предоставление Украине так называемого "репарационного кредита".

Европейские правительства критикуют Бельгию за чрезмерные требования к гарантиям, если Кремль подаст иск из-за предоставления Украине финансирования под 140 миллиардов евро замороженных российских активов. Бельгийский премьер настаивает, чтобы ЕС предоставил стране финансовые гарантии, которые превышают 140 миллиардов евро и могут быть выплачены в течение нескольких дней. Кроме того, он предлагает, чтобы срок действия этих гарантий превышал период действия европейских санкций против России.

Как уже писали "Комментарии", более половины украинцев (52,2%) считают, что Владимир Зеленский не должен баллотироваться на следующих президентских выборах и должен ограничиться лишь одним сроком, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Социополис".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости