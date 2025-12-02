На Западе выступили со срочным заявлением об оккупации Покровска: куда дальше пойдет РФ

Покровск остается одним из самых активных направлений боевых действий последних недель. Несмотря на противоречивые сообщения обеих сторон по контролю над отдельными районами города, российские медиа уже заявляют о полном захвате населенного пункта, пишет Sky News.

Фото: из открытых источников

Отмечается, что город имеет стратегическое значение для обороны Украины. Россияне часто называют Покровск "воротами в Донецк", ведь его контроль открывает путь в ключевые города Донбасса. Падение города стало бы для РФ самым большим успехом со времени потери Авдеевки. До начала войны Покровск был важным логистическим узлом, через который проходили основные маршруты поставок для украинских войск. Утрата города значительно ограничит возможности ВСУ маневрировать и удерживать оборону, в том числе и на территории соседней Запорожской области.

Захват Покровска может создать плацдарм для наступления на Временный Яр, стратегически важный оборонный узел, а также на Славянск и Краматорск — ключевые города-крепости Донбасса. Аналитики отмечают, что России раньше не удавалось прорвать украинскую линию городов-крепостей, так что даже частичный успех в этом районе может иметь большое стратегическое значение.

В отличие от массированных штурмов, применяемых РФ ранее, нынешняя тактика заключается в постепенном окружении: небольшие подразделения и беспилотники постоянно давят на украинские позиции, пытаясь дезорганизовать оборону перед подходом основных сил. Украинские военные сообщают о значительных потерях противника, но подчеркивают, что ситуация остается сложной.

Бои за Покровск усилились на фоне визита спецпосланника Дональда Трампа, Стива Виткоффа, в Москву. Россия стремится показать успехи на фронте в условиях дипломатических попыток разблокировать переговоры. До полномасштабного вторжения население города составляло около 60 тысяч человек, а местная шахта оставалась крупнейшим в Украине производителем коксующегося угля, важного для металлургической промышленности.

Как уже писали "Комментарии", летом администрация Дональда Трампа дала понять европейским партнерам, что США рассматривают возможность возвращения России замороженных активов после заключения мирного соглашения о войне в Украине. Об этом сообщили американские чиновники во время переговоров с посланником ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном.