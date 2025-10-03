На Заході відповіли, чи справді Україна близька до отримання ракет Tomahawk від США

Виглядає дуже "малоймовірним", що почнуться постачання ракет великої дальності Tomahawk в Україну. Справа в тому, що "існуючі запаси цих ракет призначені для ВМС США та інших цілей". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Ракета Tomahawk. Фото: із відкритих джерел

Посилаючись на джерела ЗМІ зазначає, віце-президент США Джей Ді Венс заявив у неділю, що Вашингтон розглядає прохання України про надання ракет Tomahawk великої дальності, які можуть бити в глиб Росії, у тому числі й по Москві.

Крім того, в медіа з'явилася інформація, що США нададуть Україні розвідувальні дані про об'єкти енергетичної інфраструктури в глибині Росії.

Однак, зазначають журналісти Reuters, американський чиновник і джерела, знайомі з питаннями підготовки та постачання ракет Tomahawk, поставили під сумнів доцільність надання дозвукових крилатих ракет, дальність польоту яких становить 2500 км.

Водночас американський чиновник припустив, що Києву можуть бути поставлені інші варіанти із меншою дальністю дії.

Він зазначив, що США можуть розглянути можливість дозволити європейським союзникам придбати іншу зброю великої дальності та поставити її Україні, але Tomahawk навряд чи будуть серед них.

У публікації нагадують, що останніми тижнями президент США Дональд Трамп різко змінив свою риторику щодо війни в Україні, заявивши, що Київ може відвоювати всі території, захоплені Росією, і назвавши російську армію "паперовим тигром".

Видання додає, що "рішення США допомогти Україні вражати російську енергетичну інфраструктуру, здається, є одним із конкретних результатів нової позиції".

