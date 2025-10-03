logo_ukra

BTC/USD

120135

ETH/USD

4497.22

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Заході відповіли, чи справді Україна близька до отримання ракет Tomahawk від США
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході відповіли, чи справді Україна близька до отримання ракет Tomahawk від США

Reuters пише про те, що постачання американських ракет Tomahawk Україні малоймовірні

3 жовтня 2025, 06:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Виглядає дуже "малоймовірним", що почнуться постачання ракет великої дальності Tomahawk в Україну. Справа в тому, що "існуючі запаси цих ракет призначені для ВМС США та інших цілей". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

На Заході відповіли, чи справді Україна близька до отримання ракет Tomahawk від США

Ракета Tomahawk. Фото: із відкритих джерел

Посилаючись на джерела ЗМІ зазначає, віце-президент США Джей Ді Венс заявив у неділю, що Вашингтон розглядає прохання України про надання ракет Tomahawk великої дальності, які можуть бити в глиб Росії, у тому числі й по Москві.

Крім того, в медіа з'явилася інформація, що США нададуть Україні розвідувальні дані про об'єкти енергетичної інфраструктури в глибині Росії.

Однак, зазначають журналісти Reuters, американський чиновник і джерела, знайомі з питаннями підготовки та постачання ракет Tomahawk, поставили під сумнів доцільність надання дозвукових крилатих ракет, дальність польоту яких становить 2500 км.

Водночас американський чиновник припустив, що Києву можуть бути поставлені інші варіанти із меншою дальністю дії.

Він зазначив, що США можуть розглянути можливість дозволити європейським союзникам придбати іншу зброю великої дальності та поставити її Україні, але Tomahawk навряд чи будуть серед них.

У публікації нагадують, що останніми тижнями президент США Дональд Трамп різко змінив свою риторику щодо війни в Україні, заявивши, що Київ може відвоювати всі території, захоплені Росією, і назвавши російську армію "паперовим тигром".

Видання додає, що "рішення США допомогти Україні вражати російську енергетичну інфраструктуру, здається, є одним із конкретних результатів нової позиції".

Читайте також на порталі "Коментарі" — путінський режим намагається не допустити, щоби США таки поставили Україні ракети Tomahawk. Такого висновку у своєму звіті дійшли американські експерти Інституту дослідження війни (ISW).




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-tomahawk-missile-shipments-ukraine-unlikely-sources-say-2025-10-02/
Теги:

Новини

Всі новини