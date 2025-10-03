На Западе ответили, действительно ли Украина близка к получению ракет Tomahawk от США

Выглядит весьма "маловероятным", что начнутся поставки ракет большой дальности Tomahawk в Украину. Все дело в том, что "имеющиеся запасы этих ракет предназначены для ВМС США и других целей". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в воскресенье, что Вашингтон рассматривает просьбу Украины о предоставлении ракет Tomahawk большой дальности, которые могут бить вглубь России, в том числе и по Москве.

Кроме того, в медиа появилась информация, что США предоставят Украине разведданные об объектах энергетической инфраструктуры в глубине России.

Однако, отмечают журналисты "Reuters", американский чиновник и источники, знакомые с вопросами подготовки и поставки ракет Tomahawk, поставили под сомнение целесообразность предоставления дозвуковых крылатых ракет, дальность полета которых составляет 2500 км.

Вместе с тем американский чиновник предположил, что Киеву могут быть поставлены другие варианты с меньшей дальностью действия.

Он отметил, что США могут рассмотреть возможность позволить европейским союзникам приобрести другое оружие большой дальности и поставить его Украине, но Tomahawk вряд ли будут среди них.

В публикации напоминают, что в последние недели президент США Дональд Трамп резко изменил свою риторику относительно войны в Украине, заявив, что Киев может отвоевать все территории, захваченные Россией, и назвав российскую армию "бумажным тигром".

Издание добавляет, что "решение США помочь Украине поражать российскую энергетическую инфраструктуру, кажется, является одним из конкретных результатов новой позиции".

